Batalla’nın Bursa’daki son iki maçı

Yeşil-beyazlı kulüpte birçok ilke imza atan ve kulübün efsaneleri arasında yerini alan Arjantinli yıldız Pablo Martin Batalla, sezon sonunda takımdan ayrılacağını açıklamıştı. Arjantin’de futbola başladığı yerde kariyerini noktalamak isteyen 34 yaşındaki oyuncu, yeşil-beyazlı takımdaki son günlerini yaşıyor.

Bursa'daki son iki maçı

Deneyimli oyuncu, sarı kart cezası sebebiyle Bursa'da hafta sonu oynanacak Kasımpaşa karşılaşmasında forma giyemeyecek. Ligin bitimine kalan 7 haftalık periyotta iç sahada yalnızca Konyaspor ve Trabzonspor maçlarına çıkacak olan Batalla, bordo-mavililere karşı oynanacak maçta ise Bursa’da son kez taraftarın karşısına çıkmış olacak.

Adını altın harflerle yazdırdı

Bursaspor ile 2009-2010 sezonunda Süper Lig’de şampiyonluk yaşayan Batalla, kulüp kariyerine adını altın harflerle yazdırdı. Taraftarların her maç yoğun ilgi gösterdiği deneyimli oyuncu, yeşil-beyazlı formayla çıktığı 244 maçta 67 kez gol sevinci yaşadı. Bursaspor’daki en golcü sezonunu 2012-2013 sezonunda çıktığı 41 maçta 19 gol atarak yaşayan Batalla, bu sezon ise 4 gol, 5 asistlik katkı sağladı.