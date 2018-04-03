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Batalla’nın Bursa’daki son iki maçı

Bursaspor'dan sezon sonu ayrılacağını açıklayan Arjantinli yıldız Batalla’nın, yeşil-beyazlı formayla Bursa’da son iki maçı kaldı. Kasımpaşa maçında cezası sebebiyle forma giyemeyecek olan deneyimli oyuncu, iç sahada Konyaspor ve Trabzonspor maçlarında son kez taraftarların karşısına çıkacak.

Batallanın Bursadaki son iki maçı

03 Nisan 2018 11:11

Yeşil-beyazlı kulüpte birçok ilke imza atan ve kulübün efsaneleri arasında yerini alan Arjantinli yıldız Pablo Martin Batalla, sezon sonunda takımdan ayrılacağını açıklamıştı. Arjantin’de futbola başladığı yerde kariyerini noktalamak isteyen 34 yaşındaki oyuncu, yeşil-beyazlı takımdaki son günlerini yaşıyor.

Bursa'daki son iki maçı 

Deneyimli oyuncu, sarı kart cezası sebebiyle Bursa'da hafta sonu oynanacak Kasımpaşa karşılaşmasında forma giyemeyecek. Ligin bitimine kalan 7 haftalık periyotta iç sahada yalnızca Konyaspor ve Trabzonspor maçlarına çıkacak olan Batalla, bordo-mavililere karşı oynanacak maçta ise Bursa’da son kez taraftarın karşısına çıkmış olacak.

Adını altın harflerle yazdırdı 

Bursaspor ile 2009-2010 sezonunda Süper Lig’de şampiyonluk yaşayan Batalla, kulüp kariyerine adını altın harflerle yazdırdı. Taraftarların her maç yoğun ilgi gösterdiği deneyimli oyuncu, yeşil-beyazlı formayla çıktığı 244 maçta 67 kez gol sevinci yaşadı. Bursaspor’daki en golcü sezonunu 2012-2013 sezonunda çıktığı 41 maçta 19 gol atarak yaşayan Batalla, bu sezon ise 4 gol, 5 asistlik katkı sağladı.  

Etiketler: batalla, Bursaspor

 

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