Diğer
Kategoriler
  •  » iha.com.tr
  •  » Spor
  •  » Batalla’ya doğum günü sürprizi

Batalla’ya doğum günü sürprizi

Bursaspor’un Arjantinli yıldızı Pablo Martin Batalla’ya taraftarlar maç öncesinde doğum günü sürprizi yaptı. Hep bir ağızdan Arjantinli yıldızı tribünlere çağıran taraftarlar pasta kesti.

Batallaya doğum günü sürprizi

13 Ocak 2017 20:32

Yeşil-beyazlılar, Spor Toto Süper Lig’in 17. haftasında sahasında Trabzonspor ile karşı karşıya geldi. Mücadele öncesinde tribünlerde yer alan yeşil-beyazlı taraftarlar takımına destek oluyor. Futbolcuları tek tek tribünlere çağıran taraftarlar, yumruk şov yaptırdı.

Batalla’ya doğum günü sürprizi
Yeşil-beyazlı taraftarlar Arjantinli yıldızına doğum günü sürprizi yaptı. Taraftarlar hep bir ağızdan yıldız futbolcuyu kale arkasındaki tribünlere çağırdı. Burada kaptanlarına pasta hazırlayan taraftarların çağrısına karşılık veren Batalla yanlarına gitti. Pastanın mumlarını üfleyen yetenekli futbolcu, taraftarların jestine teşekkür etti.

Serdar Kurtuluş, soyunma odasında
Sezon başında antrenmanda sakatlık yaşayan ve sezonu kapatan Serdar Kurtuluş da maç öncesinde soyunma odasına inerek arkadaşlarına ziyarette bulundu. Takım arkadaşlarına maç öncesinde başarılar dileyen yetenekli futbolcu, moral verdi.

Bursaspor’un yeni transferleri tribünde
Yeşil-beyazlı takımın devre arasında renklerine kattığı Sloven sağ bek Boban Jovic ve Onur Atasayar da karşılaşmayı tribünden takip etti. Bordo-mavili takımın transferlerinden Emmanuel Sgros, Joao Pereira ve Olcay Şahan ilk 11’de yer alırken, Carl Medjani ise yedek kulübesinde yer aldı. Adı transfer iddialarına karışan Mehmet Ekici ise, maç kadrosunda yer almadı.

Taraftarlar şehitleri unutmadı
Karşılaşma öncesinde her iki takım taraftarları da şehitleri unutmadı. Taraftar hep bir ağızdan 'şehitler ölmez vatan bölünmez' diye haykırdı. Ayrıca yeşil-beyazlı taraftar grubu Teksas'ın yer aldığı kale arkasında da dev Türk bayrağı açıldı. Bayrağın yanında da bazı şehitlerin fotoğraflarının yer aldığı görüldü. 

Ahmet Faruk Çabuk - Mesut Alan - Samet Doğru 

Etiketler: batalla, doğum günü, sürprizi


YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

SPOR VİDEO GALERİ
SPOR FOTO GALERİ
Şehir Seç
  • İstanbul

    İstanbul 13°C

  • Ankara

    Ankara 4°C

  • İzmir

    İzmir 13°C

  • Bursa

    Bursa 13°C

  • Trabzon

    Trabzon 12°C

TÜMÜ
YEREL HABERLER
FOTO GALERİ
AdIDM.
Paykasa-bozdurma
Paykasa bozdurma işlemleriniz için ve paykasa kart işlemleri için en uygun paykasa fiyatları BETAKART Ön Ödemeli Kart Sistemlerinde
ingilizceturkce.gen.tr
turkceingilizce.ingilizceturkce.gen.tr
51 Dilde Cümle Çeviri,
İngilizce Türkçe Çeviri
İngilizce, Blog
Paykasa Satışı
Kurumsal firma güvencesi altında paykasa kart satın alın.
Telefon destek hattı:
0533 145 96 92
Gümüş
Altın Kolye, Gümüş Kolye
Gümüş Alyans Çeşitleri ile Gumusdunyasi.com Türkiye’nin Online Alışveriş Firmasıdır.
Gizli Kamera
Gizli Kamera, Gizli Kamera Çeşitleri, Gizli Kamera Fiyatları ve Kalem Kamera spyshop.com.tr'de

Moda, burç ve kadına dair
tüm güzellikler için
kadin.com
Digitürk
Digitürk Lig TV Kampanyaları
Sinema ve İnternet Paketleri
Online Başvuru Merkezi
www.bahadiriletisim.com.tr
bebek isimleri
erkek isimleri, kız isimleri
anlamlarını bulabileceğiniz www.isimportal.com'dan binlerce isim seçeneğine göz atınız.
Gatete Tirajları
Günlük ve gerçek
Gazete Tirajlarına
ulaşmanın yolu!
www.gazetetirajlari.com
Domain Sorgulama
Domain, Domain sorgulama,
Hosting, Marka tescil, Whois,
Web sitesi, Gazete oku

Mavi Kadın
Sağlık, güzellik, diyet...
Kadına özel, kadın sitesi
www.mavikadin.com


BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!
Reklamı Geç