Batalla’ya duygusal veda

Spor Toto Süper Lig’in 33. haftasında sahasında Trabzonspor ile karşılaşan Bursaspor, mücadeleden 3-1 mağlup ayrıldı. Sezon sonu takımdan ayrılacağını ve ülkesine döneceğini açıklayan Arjantinli yıldız Batalla’nın Bursa’daki son maçını oynadığı müsabaka sonrası duygusal anlar yaşandı. Maçın bitiş düdüğü ile birlikte Batalla’yı omuzlarına alan futbolcular, tribünlere götürdü. Takım arkadaşları ile birlikte tribünleri gezen Batalla için taraftarlar, “Bir şarkısın sen ömür boyu sürecek” şarkısını söyledi. Batalla’yı Trabzonspor forması giyen genç yıldız Yusuf Yazıcı ile Trabzonspor Teknik Direktörü Rıza Çalımbay da kutladı.

Batalla ardından Bursa’da son kez giydiği formasını çıkararak eşi Barbara Dressl’e verdi. Eşinin gözyaşlarını tutamadığı görüldü.

Mesut Alan - Samet Doğru

