Batan teknedeki mülteciler böyle kurtarıldı

Teknenin batmasının ardından bölgeye giden Sahil Güvenlik ekiplerinin kurtarma anlarının görüntüleri ortaya çıktı.

Sabah saatlerinde Akyarlar Mahallesi Fenerburnu mevkisinden Yunanistan'ın İstanköy Adası'na geçmeye çalışan ilk belirlemelere göre içinde 17 düzensiz göçmenin olduğu lastik bot, kıyıdan açıldıktan bir süre sonra alabora oldu. Denizde ölüm kalım mücadelesi veren göçmenleri gören bir yelkenli tekne kaptanının haber vermesiyle bölgeye çok sayıda Sahil Güvenlik ekibi sevk edildi. Ekipler aralarında kadın ve çocukların da olduğu 15 kişiyi sudan çıkarırken, bir kadının ise cansız bedenine ulaştı. Bir kişi de yüzerek kıyıya çıktı.

Turgutreis Marinaya getirilen kazazedelerden durumu ağır olanlar ambulanslarla bölgedeki hastanelere kaldırıldı. Bodrum'da özel bir hastaneye kaldırılan iki çocuğun durumlarının ağır olduğu ve yoğun bakımda tutuldukları öğrenildi.

Olayın ardından Sahil Güvenlik Komutanlığı sitesinden yapılan açıklamada, "Bir grup düzensiz göçmen bulunan teknenin battığı bilgisinin alınmasına müteakip 2 Sahil Güvenlik Botu ve 1 Sahil Güvenlik Dalış Ekibi derhal görevlendirildi. Sahil Güvenlik Botları, Bodrum Arama Kurtarma Derneği Ambulans Botu, Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü Botu ve bölgede bulunan 1 ticari tekne tarafından başlatılan arama kurtarma faaliyetinde 15 düzensiz göçmen denizde ve Jandarma ekipleri tarafından 1 düzensiz göçmen karada olmak üzere toplam 16 düzensiz göçmen (14 Suriye, 2 Somali) (3 kadın, 8 erkek, 5 çocuk) sağ olarak kurtarılmıştır. 1 düzensiz göçmenin cansız bedeni ise denizden alınmıştır” denildi.

Sahil Güvenlik Komutanlığı, batan teknedeki 15 kişinin kurtarma anlarının görüntülerini yayınladı. Sahil Güvenlik ekipleri kurtardığı düzensiz göçmenleri Sahil Güvenlik botuna aldıktan sonra kıyıda sağlık ekiplerine teslim etti.

Tuba Ayhan

