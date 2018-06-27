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Batefimbi Gomis: 'Keşke Türkiye de Dünya Kupası’nda olsaydı'

Galatasaray’ın yıldız golcüsü Batefimbi Gomis, Dünya Kupası'ndaki favorisinin, ülkesi Fransa olduğunu belirterek, "Bana ve aileme harika bir şekilde ev sahipliği yapan Türkiye’nin de Dünya Kupası’nda olmasını isterdim" dedi.

Batefimbi Gomis: Keşke Türkiye de Dünya Kupasında olsaydı

27 Haziran 2018 14:08

Galatasaray’ın Fransız yıldızı Batefimbi Gomis, Bomontiada’daki adidas Creator Collective Dünya Kupası Evi’nde ziyaretçiler ile bir araya geldi. Fransız yıldız, Rusya’da düzenlenen Dünya Kupası ile ilgili açıklamalar da yaptı. Turnuvanın daha önceki organizasyonlara göre hayli farklı ve sürprizli olduğunu söyleyen Gomis, Fransa, Brezilya ve Almanya gibi takımların çok zorlandıklarını vurguladı. Dünya Kupası’ndaki favorisinin, ülkesi Fransa olduğunu belirten yıldız futbolcu, ailesinin kökenleri sebebiyle Senegal’i de desteklediğini açıkladı.

“Keşke Türkiye de Dünya Kupası’nda olsaydı” 

Batefimbi Gomis, Galatasaraylı futbolcuların Rusya performansları ve A Milli Futbol Takımı ile ilgili de şu yorumları yaptı: 

“Tabii ki bana ve aileme harika bir şekilde ev sahipliği yapan Türkiye’nin de Dünya Kupası’nda olmasını isterdim. Türkiye’yi desteklemek beni çok mutlu ederdi. Galatasaray’daki üç takım arkadaşımın Dünya Kupası’ndaki bireysel performansları ise hayli başarılıydı. Tatilde ailemle birlikte vakit geçirmem sebebiyle tüm maçları izleyemesem de onları takip ettim. Fernando Muslera ve Yuto Nagatomo’nun takımları üst turlarda başarılı sonuçlar almaya devam edebilir. Younes Belhanda’nın formasını giydiği Fas ise hayli zor bir grupta olmasına rağmen başarılı performans sergiledi. Belhanda da takımının başarılı oyuncuları arasındaydı” diye konuştu.  

Etiketler: Batefimbi Gomis

 

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