Antalya, Isparta ve Burdur illerini kapsayan BAİB üzerinden yapılan ihracat, ocak ayında geçtiğimiz yıla göre yüzde 30 artışla 130 milyon 13 bin 728 dolar olarak gerçekleşti. BAİB Başkanı Mustafa Satıcı, ihracatta, 2016 yılını yüzde 0.3 düşüşle 1.4 milyar TL ile kapatan Batı Akdeniz’in 2017'ye iyi başladığını söyledi. Ocak ayında, geçtiğimiz yılın aynı dönemine göre bölge ihracatında yüzde 30 oranında artış olduğunu ifade eden Satıcı, "Antalya, Burdur ve Isparta illerinden 130 milyon 13 bin 728 dolar ihracat gerçekleşti. Rusya Federasyonu’nun narenciye ürünlerimize sınırlarını açması ve alternatif pazarlara yönelik faaliyetlerin gelişerek devam etmesi nedeniyle yaş meyve sebze sektöründe yarı yarıya ihracat artışı yaşandı. Madenciliğin yanı sıra ağaç ve orman ürünleri ile kimya sektörünün ihracatlarını artırması ocak ayında yaşanan artışın mimarı oldu. Diğer sektörlerin de yeni yıla ihracatlarını artırarak başlaması 2017 yılına yönelik umutları güçlendirdi" dedi.

Çin’in geride kalan yıllarda olduğu gibi Batı Akdeniz’in en fazla ihracat gerçekleştirdiği ülke olma özelliğini sürdürdüğünü hatırlatan BAİB Başkanı Satıcı, "Almanya’ya gerçekleşen ihracattaki artış, yeni yılın ilk ayında da devam etti. Listedeki diğer ülkelere yapılan ihracatın ciddi oranda artması, tek bir pazara ağırlık vermek yerine dengeli bir ihracat yapısının oluştuğunun göstergesi oldu. Öte yandan İran’a gerçekleşen ihracat yüzde 137.9 arttı. 5 milyon 433 bin 886 dolar ihracat gerçekleştirilen Kazakistan’da ise yüzde 358.9 ihracat artışı yaşandı."

"Yaş meyve ve sebze sektör lideri"

Ocak ayında en çok ihracat yapılan sektörün yüzde 52 artışla yaş meyve sebze sektörü olduğunu kaydeden Satıcı, "40.7 milyon dolarlık yaş meyve sebze sektörü ihracatını, yüzde 17 artışla 31.9 milyon dolarlık ihracatıyla madencilik sektörü izledi. Üçüncü sıradaki ağaç ve orman ürünleri sektöründe yüzde 74'lük artış yaşanırken, parasal karşılığı 10.8 milyon dolarlık ihracat oldu. Dördüncü kimya sektöründe yüzde 167'lık düşüş gerçekleşirken, ihracat geliri 10.2 milyon dolarda kaldı. Hububat, bakliyat, yağlı tohumlar ve mamulleri sektöründe yüzde 28'lik artışla 29.1 milyon dolarlık ihracata ulaşıldı" ifadelerini kaydetti.

"Moraller arttı"

Batı Akdeniz ihracatının yeni yıla yüzde 30 gibi bir artışla başlamasının 2017 yılına dair beklentilerle ihracat ailesindeki moralleri artırdığını belirten Mustafa Satıcı, BAİB olarak yurt dışı pazarlama faaliyetlerini organize bir şekilde sürdürmek için başlatılan çalışmaları ağırlık verdiklerini ifade etti. Satıcı, "Bu çerçevede BAİB, yaş meyve sebze sektörünün temsilcileri ile şubat ayı içerisinde Almanya'da gerçekleşecek Fruit Logistica Fuarı'na katılacağız. Sektör temsilcileri Almanya'nın ardından Birleşik Arap Emirlikleri'nde pazar araştırması çalışmaları gerçekleştirecek. Ayrıca maden sektörü temsilcileri Amerika ve Avustralya'da düzenlenen fuarlarda bölgemizi temsil edecekler" dedi.