Batı Akdeniz İhracatçılar Birliği Başkanı Mustafa Satıcı, Rusya’ya ile ihracatta sebze ve meyve yasağındaki kısıtlamaların kalkmasını değerlendirdi. Her iki ülke içinde başarılı bir görüşme gerçekleştirildiğini aktaran Satıcı, bu kapsamda iki lideri kutlamak gerektiğini vurguladı. Tarım ürünleri ihracatında kısıtlamaların kısmen kalktığını işaret eden Satıcı, narenciye ve meyve grubunda kısıtlamaların tamamen kalktığını vurguladı.

"Yasak yüzde 60’da kalktı"

Örtü altı olarak tabir edilen domates, salatalık ve diğer sebze guruplarında şu an yasaklamanın kalkmadığına değinen Satıcı, "Yaş sebze meyve ihracatının toplamına baktığımızda yüzde 60’ında yasaklamanın kalktığını söyleyebiliriz. Bu bize yeterli değil ama olumlu bir gelişme. Ve diğer sebze gurubunda yasağın kalkması konusunda da hem bizim tarafın yetkilileri hem Rus yetkililer görüşmeler yapıyorlar. Teknik engeller aşılmaya çalışılıyor" diye konuştu.

"2 hafta içinde ihracat normal seyrine dönecektir"

Rusya tarafının kendi tarım ürünlerinde üretimine devam ettiğini kaydeden Satıcı, "Kısıtlama öncesi bazı ülkelerle bağlantı yaptıkları için bunların zaten kademeli, kaldırılacağını ifade etmişlerdi. Örtü altı üretim bizde Kasım ayı başından itibaren yoğunlaşmaya başlayacak. Rusya’nın da kendi üretimi azalacak ve talebi karşılayamayacak. Önümüzdeki bir iki hafta içinde olumlu netice alınırsa her iki taraf için de ihracat normal seyrine oturacaktır" dedi.

"Domates önemli bir kalem"

Rusya’ya toplam 1 milyar Dolar civarında ihracat potansiyelleri olduğunu belirten Satıcı, "2015 yılında bu rakam 875 milyon dolar civarındaydı. Yaklaşık 280 milyon dolarını domates tek başına oluşturuyordu. Hem Rusya’ya ihracat yaptığımız hem de Türkiye’nin ihracat kalemleri içinde domates en fazla ihracatı gerçekleştirilen ürün. Bu da toplamda domates ve diğer sebze gurupları Rusya’ya ihracatımızın yaklaşık yüzde 40’ını oluşturuyor" ifadelerine yer verdi.

"2017’de 1 milyar doların üzerine çıkarız"

Satıcı, örtü altında yasağın tam kalkması ile birlikte 2017 yılında Rusya’ya sebze meyve ihracatını rahatlıkla 1 milyar Doların üzerine çıkartabileceklerinin altını çizdi. Yasakların tamamen kaldırılması için iki ülke arasında görüşmelerin devam ettiğini hatırlatan Satıcı, "Gelecek hafta Rusya’dan tarım ürünlerini kontrol amacıyla bir heyet gelecek. Gıda güvenliği ve ürünlerin izlenebilirliği noktasında bir takım talepleri vardı. Rusya’ya çok özel ürün gönderiyoruz. Oldukça seçici ve analizlere tabi tutuyoruz. Rusları önemsiyoruz. Kasım ortasından itibaren kısıtlamanın tamamen kalkması yönünde" diye konuştu.

"Limonda sıkıntı ambalajdan kaynaklandı"

Başkan Satıcı, geçen haziran ayında AB ülkelerine gönderilen 164 ton üründe pestisit (zararlı kimyasal madde) bulunması ile ilgili şu bilgileri verdi:

"AB’ne ihracatta Bulgaristan bir giriş kapısı olduğu için burada yapılan denetimlerde, uygunsuz ürünler geri gönderilmiyor, imha ediliyor. Limonlardaki sıkıntı üründe değil, kış döneminde depoda bekletilen yatak limonların sarma kağıdı denilen ambalaj malzemesinde kullanılan bir kimyasaldan kaynaklanıyor. Bu direkt olarak üründe kullanılan bir kimyasal değil. Bununla ilgili Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı nezdinde bir takım tedbirler alındı. Tüketicimiz rahat olsun geri dönen bir ürün yok. Bu ürünler tüketime kesinlikle sunulmuyor. Yaşanan birkaç partideki sorun çözüldü, ürünlerde imha edildi."