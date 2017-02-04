Diğer taraftan, Cezayir’de yeni bir hareket olan Ahmediye’ye karşı hükümet harekete geçti. İçişleri Bakanlığı’nın Ahmediye grubunun Cezayir’deki faaliyetlerini incelemek üzere bir komisyon kurduğu kaydedildi. Siyasi kaynaklar, hükümetin, Cezayir halkını mezheplere ayırmak isteyen Ahmediye hareketine karşı güvenlik tedbirleri almaya karar verdiğini, Maliki mezhebinin korunmasının kırmızı çizgi olarak kabul ettiğini söyledi.

Cezayir Din İşleri ve Vakıflar Bakanı Muhammed İsa, perşembe günü millet meclisinde yaptığı konuşmada, Din işleri bakanlığının içinde yer aldığı, İçişleri Bakanlığının başkanlığında Ahmediye hareketinin Cezayir’deki faaliyetlerini araştırmak üzere, bir komisyon kurulmasına karar verildiğini açıkladı. Bakan, bu kararın alınmasının, ülkenin hem dini hem de milli güvenliğinin korunması için büyük önem arz ettiğine işaret etti.

Bazı kaynaklar da, Ahmediye hareketinin Batı Cezayir’de Tilmisan’da DAEŞ ile işbirliğine girdiğini bildirdi.

