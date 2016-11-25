Diğer
Kategoriler
  •  » iha.com.tr
  •  » Gündem
  •  » Batı Karadeniz bölgesinde yağış uyarısı

Batı Karadeniz bölgesinde yağış uyarısı

Karabük Valiliği, Batı Karadeniz bölgesinde Karabük, Bolu, Düzce, Zonguldak ve Bartın'ın yağışlı havanın etkisine girmesinin beklendiğini bildirdi.


25 Kasım 2016 20:48

Karabük Valiliğinden yapılan yazılı açıklamada, ülkenin, pazar günü öğle saatlerinden sonra batı kesimlerden başlayarak, Orta Akdeniz üzerinden gelen yağışlı havanın etkisine gireceği belirtilerek, “Salı günü, yurdun kuzeybatı kesimlerden başlayarak, Balkanlar üzerinden gelen soğuk havanın etkisine girecek. Soğuk havayla birlikte, özellikle çarşamba ve perşembe günleri bölgemizde karla karışık yağmur ve kar şeklinde yağışların görüleceği tahmin ediliyor. Hava sıcaklıklarının salı günü yurdun kuzeybatısından başlayarak, zamanla iç ve batı kesimlerde hissedilir derecede azalarak, mevsim normallerinin altına inmesi bekleniyor. 28 Kasım Pazartesi günü, Batı Karadeniz bölümünde, Karabük, Bolu, Düzce, Zonguldak ve Bartın'da görülecek sağanak ve yağmur şeklindeki yağışların, yerel olarak kuvvetli olacağı tahmin ediliyor. 29 Kasım Salı günü, Batı Karadeniz'in iç kesimlerinde görülecek yağışların zamanla karla karışık yağmur ve kar şekline dönüşeceği tahmin ediliyor. Çarşamba ve perşembe günleri ise bölgemiz genelinde karla karışık yağmur ve kar yağışlarının görüleceği tahmin ediliyor" denildi.

Açıklamada ayrıca, hafta başından itibaren batı kesimlerde beklenen kuvvetli sağanak ve kuvvetli rüzgarın, hafta ortasından itibaren ise karla karışık yağmur ve kar şeklindeki olacağı belirtilerek, hissedilir derecede sıcaklık azalmasının sebep olabileceği olumsuzluklarla ulaşımda aksamalar, ani sel, su baskını, buzlanma ve don olayına karşı vatandaşların dikkatli ve tedbirli olmaları istendi. 

Yasin Erdem

Etiketler: Batı Karadeniz Bölgesi, yağış uyarısı


YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

GÜNDEM VİDEO GALERİ
GÜNDEM FOTO GALERİ
Şehir Seç
  • İstanbul

    İstanbul 15°C

  • Ankara

    Ankara 12°C

  • İzmir

    İzmir 17°C

  • Bursa

    Bursa 17°C

  • Trabzon

    Trabzon 13°C

TÜMÜ
YEREL HABERLER
FOTO GALERİ
AdIDM.
Paykasa
Paykasa satın alma ve paykasa bozdurma işlemleri için en uygun paykasa fiyatlar
Vivi rent a car
vivi.com.tr
Rent a car firmalarının arabalarını %15 indirimli kiralayın. Kampanyalı fiyatlar için vivi'ye göz atın.
ingilizceturkce.gen.tr
turkceingilizce.ingilizceturkce.gen.tr
51 Dilde Cümle Çeviri,
İngilizce Türkçe Çeviri
İngilizce, Blog
Paykasa Satışı
Kurumsal firma güvencesi altında paykasa kart satın alın.
Telefon destek hattı:
0533 145 96 92
Gümüş
Altın Kolye, Gümüş Kolye
Gümüş Alyans Çeşitleri ile Gumusdunyasi.com Türkiye’nin Online Alışveriş Firmasıdır.

Termal Oteller ve Kayak Otelleri
Bodrum Otelleri, Marmaris Otelleri
Fethiye Otelleri %40 İndirimli
www.otelfiyat.com

Elektronik Sigara Modelleri
İndirimli Elektronik Sigara
www.elektroniksigara.ist
Gizli Kamera
Gizli Kamera, Gizli Kamera Çeşitleri, Gizli Kamera Fiyatları ve Kalem Kamera spyshop.com.tr'de

Moda, burç ve kadına dair
tüm güzellikler için
kadin.com
Gatete Tirajları
Günlük ve gerçek
Gazete Tirajlarına
ulaşmanın yolu!
www.gazetetirajlari.com
Domain Sorgulama
Domain, Domain sorgulama,
Hosting, Marka tescil, Whois,
Web sitesi, Gazete oku

Mavi Kadın
Kadınların merak ettiği ve
ilgi duyduğu tüm konular
www.mavikadin.com


BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!
Reklamı Geç