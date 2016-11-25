Karabük Valiliğinden yapılan yazılı açıklamada, ülkenin, pazar günü öğle saatlerinden sonra batı kesimlerden başlayarak, Orta Akdeniz üzerinden gelen yağışlı havanın etkisine gireceği belirtilerek, “Salı günü, yurdun kuzeybatı kesimlerden başlayarak, Balkanlar üzerinden gelen soğuk havanın etkisine girecek. Soğuk havayla birlikte, özellikle çarşamba ve perşembe günleri bölgemizde karla karışık yağmur ve kar şeklinde yağışların görüleceği tahmin ediliyor. Hava sıcaklıklarının salı günü yurdun kuzeybatısından başlayarak, zamanla iç ve batı kesimlerde hissedilir derecede azalarak, mevsim normallerinin altına inmesi bekleniyor. 28 Kasım Pazartesi günü, Batı Karadeniz bölümünde, Karabük, Bolu, Düzce, Zonguldak ve Bartın'da görülecek sağanak ve yağmur şeklindeki yağışların, yerel olarak kuvvetli olacağı tahmin ediliyor. 29 Kasım Salı günü, Batı Karadeniz'in iç kesimlerinde görülecek yağışların zamanla karla karışık yağmur ve kar şekline dönüşeceği tahmin ediliyor. Çarşamba ve perşembe günleri ise bölgemiz genelinde karla karışık yağmur ve kar yağışlarının görüleceği tahmin ediliyor" denildi.

Açıklamada ayrıca, hafta başından itibaren batı kesimlerde beklenen kuvvetli sağanak ve kuvvetli rüzgarın, hafta ortasından itibaren ise karla karışık yağmur ve kar şeklindeki olacağı belirtilerek, hissedilir derecede sıcaklık azalmasının sebep olabileceği olumsuzluklarla ulaşımda aksamalar, ani sel, su baskını, buzlanma ve don olayına karşı vatandaşların dikkatli ve tedbirli olmaları istendi.

Yasin Erdem