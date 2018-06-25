Batı Karadeniz Fuarı 27 Haziran’da başlıyor

Batı Karadeniz Turizm Tanıtım ve İşbirliği Fuarı (BAKAF2018), 27 Haziran Çarşamba günü saat 15.00’te İstanbul Fuar Merkezinde kapılarını ziyaretçilerine açacak. Bartın, Bolu, Çankırı, Düzce, Karabük, Kastamonu, Sinop ve Zonguldak illerinin turizm potansiyelini geliştirerek, eğitim ve ticari alandaki iş birliklerini artırmayı hedefleyen fuarda, Katar Ticaret Odası, Lübnan ve Somali Eğitim Bakanlıklarının yanı sıra Orta Doğu ülkelerinde de çok sayıda katılımcı yer alıyor.

Uluslararası eğitim zirvesi yapılacak

İstamonu Fuarcılık tarafından düzenlenen BAKAF 2018 Fuarı'yla eş zamanlı olarak Uluslararası Üniversiteler Birliği tarafından gerçekleştirilecek 14. Uluslararası Modern Teknoloji ve Dijital Yayıncılık Konferansının da akademik iş birliklerinde etkin rol oynaması planlanıyor.

Açılışa Lübnan ve Somali Eğitim Bakanları katılıyor

Lübnan Eğitim ve Yüksek Öğretim Bakanı Marwan Hamade ve Federal Somali Eğitim, Kültür ve Yüksek Öğrenim Bakanı Abd Tahir Osman’ın açılışına katılacağı Batı Karadeniz Turizm Tanıtım ve İşbirliği Fuarı (BAKAF2018) İstanbul Fuar Merkezinin 9. Holünde 27-30 Haziran tarihleri arasında ziyaretçilerini ağırlayacak.Fuar alanında Batı Karadeniz Bölgesindeki illerin valilik, belediye, sanayi ve ticaret odalarının, üniversitelerinin aralarında bulunduğu kamu kurum ve kuruluşlarının yanı sıra yerel markalar, yöresel ürünler, yöreye özgü el sanatları ve coğrafi işaretli ürün stantları yer alırken, iş geliştirme forumu da düzenlenecek.

Katar Ticaret Odası ilk kez Türkiye’de

Katılımcı olarak yer alacak illerin etkinlikler ile bölge tanıtımına katkı sağlamasının yanı sıra uluslararası iş geliştirme imkanı bulacağını söyleyen İstamonu Fuarcılık Yönetim Kurulu Başkanı Hüseyin Karadeniz, “BAKAF2018’de Batı Karadeniz Bölgesindeki illerimizin gerçekleştireceği kültürlerini ön plana çıkaran etkinlikleri ile farklı tatil arayışında olanlara yeni seçenekler sunacaktır. Katar Ticaret ve Sanayi Odasının Türkiye’de stantla katıldığı ilk fuar olma özelliğini de taşıyan BAKAF2018 ayrıca bölgenin uluslararası iş birliğini de artıracaktır” dedi.

“Şehirler ülke tanıtımına katkı sağlıyor”

Türkiye’nin yeni destinasyonları ön plana çıkarma projesi öncülüğünde milli fuarcılık hizmetiyle hareket ettiklerini söyleyen Karadeniz, “Artık dünyanın trendi ulusal tanıtımlardan daha çok şehirlerin tanıtımı ile alakalıdır. Şehirler ulusların tanıtımına katkı sağlayan unsurları oluşturmaktadır. Bu açıdan Batı Karadeniz Turizm Tanıtım ve İş Birliği Fuarı çok önemli bir hizmete ve farkındalığa hizmet edecektir” diye konuştu.