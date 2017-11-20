Batı Karadeniz'de kuvvetli kar yağışları bekleniyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, "Yapılan son değerlendirmelere göre, bu gece saatlerinden itibaren Bolu ve Kastamonu ile Zonguldak, Bartın, Karabük ve Düzce'nin yüksek kesimlerinde başlayacağı tahmin edilen karla karışık yağmur ve kar yağışlarının, yarın (Salı) günü yer yer kuvvetli (10-20 cm) , 1500 m üzeri rakıma sahip yerlerde yoğun (20 cm üzeri) olması bekleniyor. Başta Bolu Dağı geçidi olmak üzere kuvvetli kar yağışlarının oluşturabileceği ulaşımda aksamalar, buzlanma ve don gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır" denildi.