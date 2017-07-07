Batı Karadenize bir mavi bayrak daha çekildi

Kültür ve Turizm Bakanlığı ile Türkiye Çevre ve Eğitim Vakfı’nın (TÜRÇEV) değerlendirmeleri sonucunda 2017 yılında da Mavi Bayraklı plajlar arasında yer alan Çuhallı Plajında bayrak töreni yapıldı.

Mavi bayrak törenine Akçakoca Kaymakamı Yasin Öztürk, Düzce İl Turizm Müdürü Özcan Budak, Belediye Başkan yardımcıları Ali Direk, Suat Madenci, daire müdürleri, meclis üyeleri, muhtarlar, STK temsilcileri ve vatandaşlar katıldı.

Mavi Bayrak çekilmesi öncesi saygı duruşu ve istiklal marşı okundu,İstiklal marşı okunması sırasında plajda güneşlenen çok sayıda vatandaş saygı duruşu için ayağa kalkarken bazı vatandaşlar ise oturmayı tercih ettiler.

Yapılan protokol konuşmalarının ardından Kaymakam Yasin Öztrük, İl Müdürü Özcan Budak, Belediye Başkan Yardımcılarının katılımı ile Mavi Bayrak Çuhallı plajı gönderine çekildi.

Ardından plajı gezen protokol üyeleri gelen misafir turistlerle konuşarak mavi bayraklı plajı anlattılar.

Tören sonrası ikramlarla program sona erdi.

Tuncay Türkgülü