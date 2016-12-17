AK Parti’nin Bursa’da düzenlediği "Yerel Yönetimler Birinci Bölge İstişare ve Değerlendirme Toplantısı" Çelik Palas Otel’de yapıldı. Kayseri’deki patlamada hayatını kaybedenlere Allah’tan rahmet, yaralılara acil şifalar dileyen Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Mehmet Müezzinoğlu, “Bu milletin önünü kesmeye çalışan katiller, caniler, kalleşler, Kayseri’de yine bir terör eylemi gerçekleştirdi. Bu terör eyleminde kayıplarımız var, şehitlerimiz var. Eğer bu toplantılar bizlere nasip oluyorsa, şehitlerimizin, gazilerimizin sayesinde nasip oluyor. Ama teröre destek sağlayanların arkasında başka güçler var. Türkiye’de yaşanan terör saldırılarının arkasında DEAŞ, PKK, PYD değil, milletin tarihinden, geçmişinden, medeniyet değerlerinden korkan ve her seferinde ’medeniyet’ diyen tek dişi kalmış bir canavar anlayışı var. Şimdi bu canavar varlığını farklı ölçeklerle gösteriyor. Haince, kalleşçe, insanlık ve hukuk dışı tuzaklar kuruluyor. Bundan 6-7 yıl önce DEAŞ diye bir terör örgütünü dünyada bilen var mıydı? Peki nasıl oluyor da DEAŞ bir haftanın içinde çıkıyor da Irak’ın en geniş bölgesi Musul’u silahsız olarak işgal ediyor. Şimdi 1.5 yıldır uğraşıyorlar, ama Musul’u geri alamıyorlar" dedi.

Terör saldırılarında bir üst akılın olduğuna ifade eden Bakan Müezzinoğlu, "Noktası virgülüne kadar o bombalı aracın oraya gelişini, geliş dakikasını ve hedef kitlesini anlayan bir anlayış DEAŞ, PKK anlayışı değil. Bu olayları bunların yaptığını düşünmek herhalde bizim saf dilliğimiz olur. Terör örgütlerine her türlü lojistik destek veriliyor. PKK her türlü silaha ulaşabiliyor. Bütün bu olaylarda medeniyet, demokrasi, insan hakları, hukuk diyen Avrupa’nın ve batının ikiyüzlülüğü değil, çok yüzlülüğü var. İnsani olmayan yüzleri var" diye konuştu.

Toplantıya, Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Recep Altepe, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı, Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı İbrahim Karaosmanoğlu ve Balıkesir, Bilecik, Bolu, Çanakkale, Düzce, Edirne, Eskişehir, Kırklareli, Sakarya, Tekirdağ ve Yalova belediye başkanları da katıldı.