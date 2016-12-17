Diğer
Kategoriler
  •  » iha.com.tr
  •  » Politika
  •  » Batı ülkelerine terör eleştirisi: 2 yüzlü değil çok yüzlü

Batı ülkelerine terör eleştirisi: 2 yüzlü değil çok yüzlü

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Mehmet Müezzinoğlu, "PKK, PYD, DEAŞ’a her türlü lojistik destek veriliyor. PKK her türlü silaha ulaşabiliyor. Bütün bu olaylarda medeniyet, demokrasi, insan hakları, hukuk diyen Avrupa’nın ve batının ikiyüzlülüğü değil, çok yüzlülüğü var. İnsani olmayan yüzleri var" dedi.

Batı ülkelerine terör eleştirisi: 2 yüzlü değil çok yüzlü

17 Aralık 2016 14:03

AK Parti’nin Bursa’da düzenlediği "Yerel Yönetimler Birinci Bölge İstişare ve Değerlendirme Toplantısı" Çelik Palas Otel’de yapıldı. Kayseri’deki patlamada hayatını kaybedenlere Allah’tan rahmet, yaralılara acil şifalar dileyen Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Mehmet Müezzinoğlu, “Bu milletin önünü kesmeye çalışan katiller, caniler, kalleşler, Kayseri’de yine bir terör eylemi gerçekleştirdi. Bu terör eyleminde kayıplarımız var, şehitlerimiz var. Eğer bu toplantılar bizlere nasip oluyorsa, şehitlerimizin, gazilerimizin sayesinde nasip oluyor. Ama teröre destek sağlayanların arkasında başka güçler var. Türkiye’de yaşanan terör saldırılarının arkasında DEAŞ, PKK, PYD değil, milletin tarihinden, geçmişinden, medeniyet değerlerinden korkan ve her seferinde ’medeniyet’ diyen tek dişi kalmış bir canavar anlayışı var. Şimdi bu canavar varlığını farklı ölçeklerle gösteriyor. Haince, kalleşçe, insanlık ve hukuk dışı tuzaklar kuruluyor. Bundan 6-7 yıl önce DEAŞ diye bir terör örgütünü dünyada bilen var mıydı? Peki nasıl oluyor da DEAŞ bir haftanın içinde çıkıyor da Irak’ın en geniş bölgesi Musul’u silahsız olarak işgal ediyor. Şimdi 1.5 yıldır uğraşıyorlar, ama Musul’u geri alamıyorlar" dedi.

Terör saldırılarında bir üst akılın olduğuna ifade eden Bakan Müezzinoğlu, "Noktası virgülüne kadar o bombalı aracın oraya gelişini, geliş dakikasını ve hedef kitlesini anlayan bir anlayış DEAŞ, PKK anlayışı değil. Bu olayları bunların yaptığını düşünmek herhalde bizim saf dilliğimiz olur. Terör örgütlerine her türlü lojistik destek veriliyor. PKK her türlü silaha ulaşabiliyor. Bütün bu olaylarda medeniyet, demokrasi, insan hakları, hukuk diyen Avrupa’nın ve batının ikiyüzlülüğü değil, çok yüzlülüğü var. İnsani olmayan yüzleri var" diye konuştu.

Toplantıya, Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Recep Altepe, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı, Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı İbrahim Karaosmanoğlu ve Balıkesir, Bilecik, Bolu, Çanakkale, Düzce, Edirne, Eskişehir, Kırklareli, Sakarya, Tekirdağ ve Yalova belediye başkanları da katıldı.

Etiketler: Mehmet Müezzzinoğlu


YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

POLİTİKA VİDEO GALERİ
POLİTİKA FOTO GALERİ
Şehir Seç
  • İstanbul

    İstanbul 7°C

  • Ankara

    Ankara 0°C

  • İzmir

    İzmir 8°C

  • Bursa

    Bursa 5°C

  • Trabzon

    Trabzon 6°C

TÜMÜ
YEREL HABERLER
AdIDM.
Paykasa
Paykasa satın alma ve paykasa bozdurma işlemleri için en uygun paykasa fiyatlar
ingilizceturkce.gen.tr
turkceingilizce.ingilizceturkce.gen.tr
51 Dilde Cümle Çeviri,
İngilizce Türkçe Çeviri
İngilizce, Blog
Paykasa Satışı
Kurumsal firma güvencesi altında paykasa kart satın alın.
Telefon destek hattı:
0533 145 96 92
Gümüş
Altın Kolye, Gümüş Kolye
Gümüş Alyans Çeşitleri ile Gumusdunyasi.com Türkiye’nin Online Alışveriş Firmasıdır.

Elektronik Sigara Modelleri
İndirimli Elektronik Sigara
www.elektroniksigara.ist
Gizli Kamera
Gizli Kamera, Gizli Kamera Çeşitleri, Gizli Kamera Fiyatları ve Kalem Kamera spyshop.com.tr'de

Moda, burç ve kadına dair
tüm güzellikler için
kadin.com
Digitürk
Digitürk Lig TV Kampanyaları
Sinema ve İnternet Paketleri
Online Başvuru Merkezi
www.bahadiriletisim.com.tr
Gatete Tirajları
Günlük ve gerçek
Gazete Tirajlarına
ulaşmanın yolu!
www.gazetetirajlari.com
Domain Sorgulama
Domain, Domain sorgulama,
Hosting, Marka tescil, Whois,
Web sitesi, Gazete oku

Mavi Kadın
Sağlık, güzellik, diyet...
Kadına özel, kadın sitesi
www.mavikadin.com


BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!
Reklamı Geç