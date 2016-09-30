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Batıda bahar doğuda kış!

Yurt genelinde soğuk hava etkisini gösterdiği bu günlerde Ardahan'da kar yağışı etkili olurken turizmin göz bebeği Bodrum’da ise vatandaşlar denize giriyor.

Batıda bahar doğuda kış!

30 Eylül 2016 14:27
Batıda bahar doğuda kış! - Tıkla İzle

Eylül Ayı'nın son gününde, yurdun Doğudaki bazı il ve ilçelerinde kar yağışı etkili olurken Ege kıyıları ise halen yazı yaşıyor. Bodrum yazdan kalma günleri aratmazken yurdun doğusunda bulunan Ardahan'da kar yağışı etkisini gösteriyor. Kar yağışı nedeniyle Ardahan - Şavşat karayolunda ki 2640 rakımlı Sahara Geçidi ve Posof karayolu üzerindeki 2540 rakımlı Ilgar Geçidinde kar ve tipi yüzünden ulaşımda aksamalar yaşanıyor. Deniz sezonunun devam ettiği Bodrum'da ise sahilde güneşlenen ve denize girerek serinleyen vatandaşlar renkli görüntülere sahne oluyor. 


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