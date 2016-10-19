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Batıda bahar doğuda kış!

Doğu illerinde kar ve soğuk kış şartları hakim olurken, Batı illerinde yaşayanlar ise sıcak havanın ve denizin keyfini çıkarıyor.

Batıda bahar doğuda kış!

19 Ekim 2016 15:26
Batıda bahar doğuda kış! - Tıkla İzle

Muğla’nın Bodrum ilçesinde tatil yapan yerli ve yabancı turistler, Ekim ayında güneşli havanın ve denizin tadını doyasıya yaşıyor.

Hava sıcaklığının 28, deniz suyu sıcaklığının 24 derece olarak ölçüldüğü ilçede, güneşi görenler plajlara akın etti. Yurdun birçok bölgesi kış hazırlığı yaparken, Bodrum’da tatil yapan yerli ve yabancı turistler Paşatarlası, Kumbahçe, Gümbet ve Bitez plajlarında denize girdi. Bazı turistler yüzmeyi tercih ederken, birçoğu da şezlonglarda güneşlenip kitap okudu.

Bodrum İlçe Meteoroloji Müdürlüğü, ilçede güneşli havanın hafta sonuna kadar süreceğini bildirdi.

Eren Ayhan

Etiketler: Batıda bahar, doğuda kar


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