Diğer
Kategoriler
  •  » iha.com.tr
  •  » Gündem
  •  » Batık Airbus A300 Kuşadası turizminin yeni ilgi noktası

Batık Airbus A300 Kuşadası turizminin yeni ilgi noktası

Türkiye'nin önemli turizm merkezlerinden biri olan Kuşadası açıklarında hem dalış turizmini canlandırmak hem de resif olarak kullanılmak üzere Aydın Büükşehir Belediyesi tarafından Haziran ayında batırılan dünyanın büyük batık uçağı Airbus A300, hem yerli hem de yabancı dalış meraklılarının ilgisini çekmeye devam ediyor.

Batık Airbus A300 Kuşadası turizminin yeni ilgi noktası
Batık Airbus A300 Kuşadası turizminin yeni ilgi noktası - Foto Galeri

26 Ekim 2016 08:22

Kuşadası, yaz aylarında bir yandan denizin, kumun, güneşin tadını çıkarmak isteyen tatilcilere ev sahipliği yaparken son dönemde de yaz sezonu dışında da dünyanın en büyük batık uçağı sayesinde dalış severlerin ilgisini çekiyor. Dünyanın en büyük batık uçağı olan Airbus A300’ü su altında keşfetmek izin Kuşadası’na gelen Alman turist Uve Olaf, “ Dalış yapmak için binlerce kilometre uzaktan geldim, çok memnunum. Almanya’ya döndüğümde arkadaşlarıma anlatacağım çok şey var. 4 kez batık uçağa dalış yaptım. Deniz altında batık uçağın etrafında canlılar beni cezp ediyor. Uçaktan dışarı baktığımda da balıklar bana el sallıyor. Müthiş keyifli “ dedi. Alman turist Uve Olaf’a dalış sırasında eşlik yapan Active Blue dalış okulu eğitmeni Emin Gökçen, uçağın batırılması ile önemli bir iş yapıldığını belirterek, “ Bunu korumamız ve geliştirmemiz gerekiyor. Dalış turizmi önemli bir ivme kazandı ve özellikle turistler büyük ilgi gösteriyor “ diye konuştu.

Dalış eğitmeni Tağmaç Saraçoğlu ise haziran ayında uçağın batırılmasının ardından Kuşadası’nda dalış turizminde ciddi anlamda hareketlilik yaşandığını söyledi.Uçak batırıldıktan sonra uçağın çevresindeki balık çeşitliliğinde de artma olduğuna dikkati çeken Tağmaç Saraçoğlu, “ Uçak batırıldıktan sonra balık çeşitlerinde gözle görülür artışlar oldu. Aynı zamanda Kuşadası’na gelen yerli ve yabancı dalıcı sayısında önemli bir artış oldu. Dalış turizmi kötü giden turizm sezonuna önemli bir canlılık getirdi. Batık projesinin bir diğer hedefi de balık popülasyonunun gelişmesiydi. Bu artış gözle görülür şekilde sağlandı. Üniversiteden gelen uzmanlar bu konuda çalışmalar ve tespitler yapıyor. Balık popülasyonundaki artış bu çalışmada da net şekilde anlaşılıyor “ dedi.

Zafer Hacısalihoğlu

Etiketler: Batık Airbus A300


YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

GÜNDEM VİDEO GALERİ
GÜNDEM FOTO GALERİ
Şehir Seç
  • İstanbul

    İstanbul 17°C

  • Ankara

    Ankara 17°C

  • İzmir

    İzmir 23°C

  • Bursa

    Bursa 18°C

  • Trabzon

    Trabzon 17°C

TÜMÜ
YEREL HABERLER
FOTO GALERİ
AdIDM.
Paykasa
Paykasa satın alma ve paykasa bozdurma işlemleri için en uygun paykasa fiyatlar
Vivi rent a car
vivi.com.tr
Rent a car firmalarının arabalarını %15 indirimli kiralayın. Kampanyalı fiyatlar için vivi'ye göz atın.
ingilizceturkce.gen.tr
turkceingilizce.ingilizceturkce.gen.tr
51 Dilde Cümle Çeviri,
İngilizce Türkçe Çeviri
Paykasa Satışı
Kurumsal firma güvencesi altında paykasa kart satın alın.
Telefon destek hattı:
0533 145 96 92
Gümüş
Altın Kolye, Gümüş Kolye
Gümüş Alyans Çeşitleri ile Gumusdunyasi.com Türkiye’nin Online Alışveriş Firmasıdır.

Termal Oteller ve Kayak Otelleri
Bodrum Otelleri, Marmaris Otelleri
Fethiye Otelleri %40 İndirimli
www.otelfiyat.com

Elektronik Sigara Modelleri
İndirimli Elektronik Sigara
www.elektroniksigara.ist

Mavi Kadın
Kadınların merak ettiği ve
ilgi duyduğu tüm konular
www.mavikadin.com


BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!