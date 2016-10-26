Kuşadası, yaz aylarında bir yandan denizin, kumun, güneşin tadını çıkarmak isteyen tatilcilere ev sahipliği yaparken son dönemde de yaz sezonu dışında da dünyanın en büyük batık uçağı sayesinde dalış severlerin ilgisini çekiyor. Dünyanın en büyük batık uçağı olan Airbus A300’ü su altında keşfetmek izin Kuşadası’na gelen Alman turist Uve Olaf, “ Dalış yapmak için binlerce kilometre uzaktan geldim, çok memnunum. Almanya’ya döndüğümde arkadaşlarıma anlatacağım çok şey var. 4 kez batık uçağa dalış yaptım. Deniz altında batık uçağın etrafında canlılar beni cezp ediyor. Uçaktan dışarı baktığımda da balıklar bana el sallıyor. Müthiş keyifli “ dedi. Alman turist Uve Olaf’a dalış sırasında eşlik yapan Active Blue dalış okulu eğitmeni Emin Gökçen, uçağın batırılması ile önemli bir iş yapıldığını belirterek, “ Bunu korumamız ve geliştirmemiz gerekiyor. Dalış turizmi önemli bir ivme kazandı ve özellikle turistler büyük ilgi gösteriyor “ diye konuştu.

Dalış eğitmeni Tağmaç Saraçoğlu ise haziran ayında uçağın batırılmasının ardından Kuşadası’nda dalış turizminde ciddi anlamda hareketlilik yaşandığını söyledi.Uçak batırıldıktan sonra uçağın çevresindeki balık çeşitliliğinde de artma olduğuna dikkati çeken Tağmaç Saraçoğlu, “ Uçak batırıldıktan sonra balık çeşitlerinde gözle görülür artışlar oldu. Aynı zamanda Kuşadası’na gelen yerli ve yabancı dalıcı sayısında önemli bir artış oldu. Dalış turizmi kötü giden turizm sezonuna önemli bir canlılık getirdi. Batık projesinin bir diğer hedefi de balık popülasyonunun gelişmesiydi. Bu artış gözle görülür şekilde sağlandı. Üniversiteden gelen uzmanlar bu konuda çalışmalar ve tespitler yapıyor. Balık popülasyonundaki artış bu çalışmada da net şekilde anlaşılıyor “ dedi.

Zafer Hacısalihoğlu