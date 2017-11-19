Batma tehlikesi geçiren göçmenleri Sahil Güvenlik kurtardı

Edinilen bilgiye göre, Çeşme körfezinde devriye görevi yapan TCSG 30 Sahil Güvenlik botu, saat 08.00 sıralarında, Karaabdullah Burnu açıklarında bir şişme bot tespit etti. Bir şişme bota 77 kişi birden binen kaçak göçmenler, batma tehlikesi geçirdiler. Sahil Güvenlik ekipleri batma tehlikesi geçiren şişme bota müdahale ederek, kaçak göçmenleri kurtardılar. Sahil Güvenlik botuna alınan göçmenler ve yedeğe bağlanan şişme bot Çeşme iskelesine getirildiler. Suriye, Kongo ve Nijerya uyruklu göçmenler, ıslak giysilerini çıkararak kurutmak için iskele korkuluklarına astılar. Göçmenlere Uluslararası Göç Örgütü temsilcisi tarafından yiyecek paketleri ve içecek dağıtılarak ihtiyaçları karşılandı. Göçmenlerin, işlemlerinin tamamlanmasının ardından İzmir Göç İdaresi, Müdürlüğü'ne gönderilecekleri öğrenildi.

Muhammet İsa Atagöz