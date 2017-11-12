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Batman-Diyarbakır yolunda motosiklet sürücüsünün tehlikeli yolculuğu

Batman-Diyarbakır yolunda motosikletini üzerine uzanarak kullanan şahıs, araç sürücülerine zor anlar yaşattı. Şahsın yaptığı tehlikeli hareketler, vatandaşlar tarafından anbean kaydedildi.

Batman-Diyarbakır yolunda motosiklet sürücüsünün tehlikeli yolculuğu

12 Kasım 2017 14:10
Motosiklet sürücüsünün tehlikeli yolculuğu - Tıkla İzle

Her gün binlerce aracın yoğun bir şekilde kullandığı Batman-Diyarbakır karayolunda motosiklet kullanan şahsın yaptığı hareketler, araç sürücülerine zor anlar yaşattı. Vatandaşlar tarafından cep telefonuyla anbean kaydedilen görüntülerde, şahsın kasksız kullandığı motosikletinin üzerine uzandığı ve araçlar arasından makas atarak ilerlediği görüldü. Rahat tavırlarıyla dikkat çeken ve hızını zaman zaman 140 kilometrenin üzerine çıkaran şahsın yaptığı hareketler çevredekiler tarafından korku dolu gözlerle izlendi. 

Osman Arslan - Sevban Sevkal

Etiketler: Batman-Diyarbakır yolu, motosiklet

 

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