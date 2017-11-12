Batman-Diyarbakır yolunda motosiklet sürücüsünün tehlikeli yolculuğu

Her gün binlerce aracın yoğun bir şekilde kullandığı Batman-Diyarbakır karayolunda motosiklet kullanan şahsın yaptığı hareketler, araç sürücülerine zor anlar yaşattı. Vatandaşlar tarafından cep telefonuyla anbean kaydedilen görüntülerde, şahsın kasksız kullandığı motosikletinin üzerine uzandığı ve araçlar arasından makas atarak ilerlediği görüldü. Rahat tavırlarıyla dikkat çeken ve hızını zaman zaman 140 kilometrenin üzerine çıkaran şahsın yaptığı hareketler çevredekiler tarafından korku dolu gözlerle izlendi.

Osman Arslan - Sevban Sevkal