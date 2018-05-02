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Batman merkezli 15 ilde FETÖ operasyonu: 25 gözaltı

Batman merkezli 15 ilde Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanmasına (FETÖ/PDY) yönelik gerçekleştirilen eş zamanlı operasyonda 25 şüpheli gözaltına alındı.

Batman merkezli 15 ilde FETÖ operasyonu: 25 gözaltı

02 Mayıs 2018 14:36

Batman Valiliğinden yapılan açıklamada, İl Emniyet Müdürlüğü tarafından FETÖ/PDY’ye yönelik “Emniyet Yapılanması Mahrem 2” operasyonu düzenlendiği belirtildi. Açıklamada, “Batman merkezli Isparta, Denizli, Bursa, Kahramanmaraş, Balıkesir, Kütahya, Diyarbakır, Adıyaman, Düzce, Konya ve Mersin illerinin de içerisinde bulunduğu 15 ilde yapılan eş zamanlı operasyonda 25 şüpheli yakalanarak gözaltına alınmıştır. Gözaltına alınan 25 şüpheli şahıs tamamlanan işlemlerinin ardından adli makamlara sevk edilecektir” denildi.  

 

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