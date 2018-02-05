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Batman merkezli 3 ilde PKK operasyonu: 4 gözaltı

Batman merkezli 3 ilde eş zamanlı PKK operasyonu yapıldı. Operasyonda 4 kişi gözaltına alındı.

Batman merkezli 3 ilde PKK operasyonu: 4 gözaltı

05 Şubat 2018 12:44

Batman Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, gözaltına alınan şahıslarla ilgili soruşturmanın devam ettiği belirtildi. Açıklamada, "Terörle Mücadele Şube Müdürlüğümüz tarafından PKK/KCK Silahlı Terör Örgütünün eylem ve faaliyetlerinin deşifre edilmesine yönelik yapılan çalışmalarda, PKK/KCK terör örgütünün Batman yapılanması içerisinde faaliyet yürüttüğü tespit edilen şahısların yakalanmasına yönelik ilimiz merkezli 3 ilde yapılan eş zamanlı operasyonda 4 şüpheli şahıs yakalanarak gözaltına alınmıştır” denildi. 

Ekrem Aktaş

 

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