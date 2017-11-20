Batman polisi çalıntı aracı kovalamaca sonucu ele geçirdi

Edinilen bilgiye göre, Batman’da bir halı yıkamacıya ait araç çalındı. İhbar sonucu aracı bulan ve kovalamaca sonucu aracı yakalayan polis terör şüphesi üzerine duruyor. Bir halı yıkama firmasına ait aracı çalan hırsızlar uzun süren kovalamacanın ardından Korik Mahallesi 113. Caddede polis ekipleri tarafından kıstırıldı.

Yakalanmamak için aracı terk eden şahıslar kaçarak mahallede izlerini kaybettirdi. Araçta arama yapan polis ekipleri parmak izi aldıktan sonra aracı incelemek üzere çekiciye yükleyip götürdü. Aracın terör eyleminde kullanılması ihtimali üzerinde duran emniyet ekipleri incelemeyi derinleştirdi.

Osman Arslan

