Batman Şehitlerimizin isim ve memleketleri belli oldu!

Balıkesir'e şehit ateşi düştü

Batman'da terör örgütünün el yapımı patlayıcılı (EYP) saldırısı sonrasında şehit olan askerlerden Uzman Çavuş Okan Dinçer'in ateşi memleketi Balıkesir'in Bigadiç ilçesine düştü.

Batman'da terör saldırısında şehit olan Uzman Çavuş Okan Dinçer'in şehadet haberi doğup büyüdüğü Balıkesir'in Bigadiç ilçesine bağlı Bademli kırsal mahallesine ulaştı. Şehidin annesi Arife ve Babası Tezcan şehadet haberi sonrası büyük acı yaşadı. Şehidin kardeşi Oktay'ı ise Bigadiç Kaymakamı Altuğ Çağlar teselli etti. Bigadiç Belediye Başkanı İsmail Avcu'nun da taziyelerini sunduğu ailenin evinin önünde 112 ekipleri hazır bekledi. Şehidin baba ocağına Türk bayrağı asılırken, şehidin izin için BAdemli'ye geldiği ve pazartesi günü tekrar görevine başladığı öğrenildi.

Başkent'e şehit ateşi düştü

Batman'ın Gercüş ilçesi kırsalında askeri aracın geçişi sırasında el yapımı patlayıcının infilak etmesi sonucu şehit olan Uzman Çavuş Özgürcan İnce'nin Ankara'daki baba ocağına ateş düştü.

Batman'ın Gercüş ilçesi kırsalında askeri aracın geçişi sırasında el yapımı patlayıcının infilak etmesi sonucu şehit olan Uzman Çavuş Özgürcan İnce'nin Ankara'nın Etimesgut ilçesinde yaşayan babası Ömer İnce ile annesi Sündüz'e askeri yetkililer acı haberi verdi. Şehidin evine acı haberin ulaşmasının ardından evin bulunduğu sokak Türk bayrakları ile donatıldı. 26 yaşındaki şehidin bir kardeşinin olduğu öğrenildi. Şehidin yarın Ankara'da toprağa verilmesi bekleniyor.

Eskişehir'e de şehit ateşi düştü

Batman'ın Gercüş ilçesinde PKK'lı teröristlerin önceden yola tuzakladıkları el yapımı patlayıcıyı zırhlı aracın geçişi sırasında infilak ettirmesi sonucu meydana gelen patlamada Eskişehirli Uzman Çavuş Neşet Gök de şehit düştü.

Bu sabah ülke, 7 şehit haberi ile sarsıldı. Aralarında Eskişehir'den Uzman Çavuş Neşet Gök'ün de bulunduğu acı haber, şehidin Emek Mahallesi Şölen Sokak'ta oturan baba evine ulaştı. Bekar olduğu öğrenilen 25 yaşındaki şehit Neşet Gök'ün evine Türk bayrağı asıldı. Şehidin babası Turan Gök'ün belediye işçisi, annesi Nurcan Gök'ün ev hanımı olduğu öğrenilirken, 19 yaşında Burak isminde ve 7 yaşında Batuhan isminde iki erkek kardeşinin olduğu belirtildi. Şehidin en küçük kardeşi 7 yaşındaki Batuhan Gök'ün ağabeyinin gitmesine razı olmadığı ve şehit olacağını önceden söylediği iddia edildi.

Öte yandan aile için evin önünde sağlık ekipleri hazır bekletildi.

Şehidin İzmir'deki baba ocağına acı haber ulaştı

Batman'ın Gercüş ilçesinde, PKK'lı teröristlerce zırhlı askeri aracın geçişi sırasında tuzakladıkları el yapımı patlayıcıyı infilak ettirmesi sonucu şehit olan 7 askerden biri olan Jandarma Astsubay Çavuş Ömer Yiğit Ulus'un İzmir'in Bergama ilçesindeki baba evine acı haber ulaştı.

Batman'ın Gercüş ilçesinde, PKK'lı teröristlerce önceden yola tuzaklanan el yapımı patlayıcının zırhlı aracın geçişi sırasında infilak ettirilmesi sonucu meydana gelen patlamada 7 asker şehit oldu. Şehit olan 7 askerden biri olan Jandarma Astsubay Çavuş Ömer Yiğit Ulus'un (28) İzmir'in Bergama ilçesindeki baba ocağına da acı haber ulaştı. Şehidin ailesine acı haber yetkililer tarafından verildi. Aile, Ömer Yiğit'in şehit haberini alır almaz evlerine Türk bayrağı astı.

Şehit askerin, 6 yıl uzman çavuşluk yaptıktan sonra astsubaylığa geçtiği ve bekar olduğu öğrenildi. Şehidin kardeşi Çağrı Ulus'un da astsubay okulunda öğrenci olduğu kaydedildi.

Acı haberi hastane dönüşü aldılar

Batman'da PKK'lı teröristlerin zırhlı askeri aracın geçişi sırasında tuzakladıkları el yapımı patlayıcıyı infilak ettirmesi sonucu şehit olan askerlerden Jandarma Uzman Çavuş Süleyman Aydın'ın Amasya'nın Suluova ilçesinde yaşayan anne ve babası acı haberi hastane dönüşü aldı.

İl merkezine diş tedavisi için giden anne Fatma ile baba Niyazi Aydın, kendilerini evlerinde bulamayan yetkililerin telefonla ulaşıp hemen dönmelerini istemeleri üzerine TOKİ konutlarındaki evlerinin yolunu tuttu. Belediye Başkanı Fatih Üçok ile diğer yöneticilerinden oğullarının şehadet haberini alan anne ve babanın acısını yetkililer ve yakınları paylaşmaya çalıştı.

“Doğu görevi bitmişti ama nasip olmadı"

Oğlunu ziyaret etmek için Batman'a gitmeyi planlayan babaya fenalaşması üzerine evin önünde bekletilen ambulansta müdahale edildi. İki yıl önce Dilek Aydın ile evlenen 4 yıllık Uzman Çavuş Süleyman Aydın'ın kardeşi Sefa'nın da Ankara'da astsubay okulunda eğitim gördüğü öğrenildi.

Melek adlı bir kardeşi daha olan şehit Aydın'ın çocukluk arkadaşı Mehmet Erdem, "Doğu görevi bitmişti. Tayini çıkıyordu. Bu tarafa gelecekti. Tercih yapacaktı. Nasip olmadı” diye konuştu.

Askerler ve komşuları şehidin baba ocağının bulunduğu binaya dev Türk bayrağı astı.

Batman şehidinin Antalya'daki evine taziye çadırı kuruldu

Batman'ın Gercüş ilçesinde PKK'lı teröristlerin önceden yola tuzakladıkları el yapımı patlayıcıyı, zırhlı aracın geçişi sırasında infilak ettirmesi sonucu meydana gelen patlamada şehit olan uzman çavuş Ali Hekim'in Antalya'da ailesinin yaşadığı eve taziye çadırı kuruldu.

Ali Hekim Gercüş'te, PKK'lı teröristlerce önceden yola tuzaklanan el yapımı patlayıcının zırhlı aracın geçişi sırasında infilak ettirilmesi sonucu meydana gelen patlamada şehit oldu. Uzm.Çvş. Ali Hekim'in şehadet haberi Antalya'nın Aksu ilçesinde yaşayan babası Hasan Hekim ile annesi Ayşe Hekim'e ulaştırıldı. Aksu Kaymakamı Aydın Ergün, Aksu İlçe Jandarma Komutanı Salih Demirtaş ve Aksu Belediye Başkanı Halil Şahin şehit evine gelerek taziye ziyaretinde bulundu. 2 yıllık uzman çavuş olan Ali Hekim'in 1 ay önce Arzu Hekim ile hayatını birleştirdiği ve bir kardeşinin bulunduğu öğrenildi. Eşi Ayşe Hekim'in Ali Hekim ile birlikte Batman'da yaşadığı bildirildi.

Ali Hekim'in cenazesinin memleketi Isparta'da toprağa verileceği öğrenildi.

Samsunlu şehidin son paylaşımı duygulandırdı

Batman'da yola tuzaklanan EYP'nin patlaması sonucunda şehit olan Samsunlu Jandarma Uzman Çavuş Uğur Göksu'nun (29) sosyal medya üzerinden 2 hafta önce yaptığı paylaşım görenleri duygulandırdı. Göksu, nişanlısıyla olan fotoğrafını paylaşarak üzerine, “Yanında olamasam da kalbim hep seninle sevdiğim” yazdı.

Batman'ın Hasankeyf ilçesinde yol yapım çalışmasının güvenliğini sağlayan askeri aracın geçişi sırasında, yola tuzaklanan EYP'nin patlatılması sonucu 7 asker şehit oldu, 5 asker yaralandı. Şehit olan askerlerden birinin Samsunlu Jandarma Uzman Çavuş Uğur Göksu olduğu öğrenildi. Jandarma Uzman Çavuş Uğur Göksu'nun acı haberi memleketi Samsun'un Ladik ilçesinde bulunan baba ocağına ulaştı. Haberi alan acılı aile gözyaşlarını tutamadı. Şehidin baba ocağı Türk bayraklarıyla donatıldı.

Öte yandan Şehit Jandarma Uzman Çavuş Göksu'nun 2 hafta önce sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşım ise görenleri duygulandırdı. Göksu nişanlısıyla birlikte olduğu fotoğrafı paylaşarak üzerine ise şu yazıyı yazdı:

"Yanında olamasam da kalbim hep seninle sevdiğim. Beraber mutlu yıllara. Nişanımızın 1. yıl dönümü kutlu olsun.”