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Batman Valiliğinden ‘öğrenciye darp’ açıklaması

Batman Valiliği, öğrencilerin öğretmenleri tarafından darp edildiği iddialarıyla ilgili inceleme ve soruşturma başlatıldığını duyurdu.

Batman Valiliğinden öğrenciye darp açıklaması

03 Ocak 2017 19:06

Batman Valiliği, kent merkezindeki TOKİ Dumlupınar Ortaokulu’nda iki erkek öğrencinin öğretmenleri tarafından darp edildiği iddialarına ilişkin yazılı açıklama yaptı. Açıklamada, “Ulusal ve yerel medyada yer alan ‘Öğrenciye darp’ haberiyle ilgili olarak, ilimiz merkezindeki TOKİ Dumlupınar Ortaokulu’nda bugün saat 12.30 sularında iki erkek öğrenci okul idaresine başvurarak, İngilizce öğretmenleri tarafından erkekler tuvaletine götürülüp dövüldüklerini belirtmişlerdir. Öğrencilerden birinin vücudunda kızarıklık ve morarmayı tespit eden okul idaresi, öğrencilerin velilerini çağırarak ivedilikle sağlık kuruluşuna yönlendirmiş ve olayı tutanak altına almıştır. Valiliğimizce konuyla ilgili inceleme ve soruşturma başlatılmıştır” denildi. 

Mehmet Şükrü Yıldırım
 

Etiketler: batman valiliği


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