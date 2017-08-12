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Batman Valiliğinden saldırı açıklaması

Batman Valiliği terör saldırısında şehit olan askerlerle ilgili açıklama yaptı.

Batman Valiliğinden saldırı açıklaması

12 Ağustos 2017 12:51

Batman Valiliği'nden yapılan açıklamada bölgede kaçan teröristlerin yakalanması için geniş kapsamlı operasyon başlatıldığı belirtildi. Açıklamada, "İlimiz Sason- Kozluk ilçeleri ara hattında başlayan Şehit Uzman Jandarma Ali Gülnar-7 operasyonunda 12 Ağustos 2017 Cumartesi günü icra edilen temas araması faaliyetinde emniyet için görevlendirilen JÖH Tabur Komutanlığı personelinin Acı Tepe bölgesinde basma düzenekli olduğu değerlendirilen EYP'ye saat 07.45 sıralarında basması sonucu bir jandarma uzman çavuşumuz ve bir jandarma uzman onbaşımız olmak üzere iki askerimiz şehit olmuştur. Bizleri derin bir acı ve üzüntüye boğan bu elim olayda şehit olan kahraman askerlerimize Allah’tan rahmet, değerli ailelerine, yakınlarına, silah arkadaşları ile yüce Türk milletine başsağlığı ve sabır dileriz. Bölgemizde yaşayan vatandaşların huzur ve güvenliğinin sağlanması ve teröristle mücadele kapsamında yürütülen çalışmalara azim ve kararlılıkla devam edilmektedir" denildi. 


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