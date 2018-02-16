Batman’da 105 kilo esrarla yakalanan 2 kişi tutuklandı

Batman Emniyet Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada, "Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından yapılan güvenlik kontrollerinde durumundan şüphelenilen 72 plaka sayılı araç ekiplerimizce durdurulmaya çalışılmış ancak araç yapılan ihtarlara rağmen durmayarak kaçmaya başlamıştır. Ekiplerimizin takibi ve kovalamaca neticesi durdurulan araçta V.Ç. ve B.A. isimli şahıslar yakalanarak gözaltına alınmıştır. Durdurulan araçta yapılan aramada toplam ağırlığı 105 kilo 350 gram gelen uyuşturucu madde ele geçirilmiştir. Konu ile ilgili olarak yakalanarak gözaltına alınan şahıslar hakkında 'uyuşturucu madde ticareti yapma ve sağlama' suçlarından adli işlem yapıldıktan sonra şahıslar adli mercilere sevk edilmiştir. Mahkemeye sevk edilen V.Ç. ve B.A. isimli şahıslar tutuklanarak cezaevine gönderildi" denildi.

Osman Arslan

