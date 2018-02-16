Diğer
Kategoriler

Batman’da 105 kilo esrarla yakalanan 2 kişi tutuklandı

Batman’da polis kontrol noktasında durdurulmak istenirken kaçan ve polisin kovalamacası sonucu yakalanan araçta 105 kilo 350 gram esrar ele geçirilirken, araçta bulunan 2 kişi tutuklandı.

Batmanda 105 kilo esrarla yakalanan 2 kişi tutuklandı

16 Şubat 2018 11:54

Batman Emniyet Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada, "Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından yapılan güvenlik kontrollerinde durumundan şüphelenilen 72 plaka sayılı araç ekiplerimizce durdurulmaya çalışılmış ancak araç yapılan ihtarlara rağmen durmayarak kaçmaya başlamıştır. Ekiplerimizin takibi ve kovalamaca neticesi durdurulan araçta V.Ç. ve B.A. isimli şahıslar yakalanarak gözaltına alınmıştır. Durdurulan araçta yapılan aramada toplam ağırlığı 105 kilo 350 gram gelen uyuşturucu madde ele geçirilmiştir. Konu ile ilgili olarak yakalanarak gözaltına alınan şahıslar hakkında 'uyuşturucu madde ticareti yapma ve sağlama' suçlarından adli işlem yapıldıktan sonra şahıslar adli mercilere sevk edilmiştir. Mahkemeye sevk edilen V.Ç. ve B.A. isimli şahıslar tutuklanarak cezaevine gönderildi" denildi. 

Osman Arslan
 

 

YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

Şehir Seç
  • İstanbul

    İstanbul 10°C

  • Ankara

    Ankara 13°C

  • İzmir

    İzmir 17°C

  • Bursa

    Bursa 14°C

  • Trabzon

    Trabzon 15°C

TÜMÜ
YEREL HABERLER
      FOTO GALERİ
        AdIDM.
        Takı Dükkanı
        Gümüş Alyans Modelleri
        Nice Türkiye
        Nice Türkiye
        Otomatik Kapı Sistemleri
        www.nice-otomasyon.com
        Bft Türkiye
        Bft Türkiye
        Otomatik Kapı Sistemleri
        www.bft-turkiye.com

        AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
        BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!
        Reklamı Geç