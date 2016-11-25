Batman Valiliği’nden yapılan açıklamada, “İlimiz Emniyet Müdürlüğü'nce PKK/KCK terör örgütüne yönelik faaliyetlerini deşifre edilmesine yönelik yürütülen çalışmalar kapsamında, 21.11.2016 Pazartesi günü, Batman Bismil yolu uygulama noktasında hakkında terör nitelikli kayıp şahıs olarak arama kaydı bulunan bir şahıs yakalanarak, 22.11.2016 günü çıkarıldığı mahkemece tutuklanmıştır. 23.11.2016’da ise ‘silahlı terör örgütüne üye olma’ suçundun hakkında yakalama kararı bulunan ve Diyarbakır kırsalında Batman il merkezine kamu kurumların üst düzey yöneticilerine yönelik eylem, keşif ve araştırma amaçlı geldiği tespit edilen bir terörist üzerinde ruhsatsız tabancayla yakalanarak, çıkarılmış olduğu mahkemece tutuklanmıştır” denildi.