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Batman’da 3 yılda 3 ton 716 kilo esrar ele geçirildi

Batman’da 3 yılda 3 ton 716 kilogram esrar ele geçirildiği.

Batmanda 3 yılda 3 ton 716 kilo esrar ele geçirildi

11 Nisan 2018 13:39

Batman Valisi Ahmet Deniz, kentte görev yapan yerel ve ulusal basın toplantılarıyla bir araya geldi. Toplantıda, Emniyet Müdürlüğünce yürütülen çeşitli operasyonlarda ele geçirilen uyuşturucu maddelere ilişkin basın metni paylaşıldı. 2018 yılının ilk 100 gününde 80 operasyon yapıldığının ve 129 kişinin gözaltına alındığı belirtilen metinde, 2016 yılında uyuşturucu ile mücadelede 159 operasyon yapıldı. 296 kişi yakalandı ve bunlardan 84’ü tutuklandı. Toplamda 1 ton 81 kilo 288 gram kubar esrar maddesi, 4 kilo 754 gram toz esrar 736 gram eroin, 220 adet kenevir, 288 adet ecstasy hap, 210 gram metamfetamin maddesi ele geçirildi. 2017 yılında toplam düzenlenen 230 operasyonda 355 kişi yalanmış ve bunlardan 91’i tutuklanmıştır. Toplamda 1 ton 769 kilo 600 gram kubar esrar maddesi, 29 kilo 473 gram toz esrar maddesi, 1 kilo 644 gram eroin maddesi, 350 adet kenevir, 2 bin 164 adet ecstasy hap, 1 kilo 701 gram metamfetamin maddesi, 35 gram kokain, 11 gram afyon sakızı ele geçirildi. 2018 yılında toplamda 80 operasyon yapıldı. Bu operasyonlarda 129 kişi yakalanmış ve 23’ü tutuklanmıştır. Yine 2018 yılı 10 Nisan tarihi itibarı ile 828 kilo 673 gram kubar esrar maddesi, 11 kilo 306 gram toz esrar maddesi 77 gram eroin maddesi, 75 adet ecstasy hap, 855 gram metamfetamin, 72 gram afyon sakızı ve 35 adet captagon ele geçirilmiştir” denildi.  

Hüseyin Sakar

 

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