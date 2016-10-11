Karşıyaka Mahallesi'nde bulunan TPAO 100. Yıl İlköğretim Okulu ve Petrolkent Mahallesi'ndeki Hürriyet İlköğretim Okulu bahçesine gece 23.00 sıralarında atılan ses bombası büyük bir gürültüyle patladı. Okulun camlarının kırıldığı patlama sonrası iki bomba da yine Karşıyaka Mahallesi'nde sokak aralarına atıldı.

Polis ekipleri, olay yerinde ve çevrede geniş güvenlik önlemi aldı. Olay sonrası kaçan saldırganların yakalanması için çalışma başlatan polis ekipleri mahalleyi ablukaya alarak saldırganların izini sürdü. Olay yeri inceleme ekipleri okul ve sokağa atılan bombalar üzerinde inceleme yaptı. İki kişi olduğu değerlendirilen saldırganların yakalanması için çalışmalar devam ediyor.

Mehmet Şükrü Yıldırım