Batman’da bıçak zoruyla vatandaşların eşyalarını gasp eden zanlı yakalandı

Edinilen bilgilere göre, Batman'da bıçak zoruyla vatandaşların para ve eşyalarının gasp edilmesi üzerine zanlının yakalanması için İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet, -Gasp Büro Amirliği görevlileri çalışma yaptı. Polisin yaptığı inceleme ve çalışmalarda gasp olayını gerçekleştiren B.B. (23) isimli zanlı gözaltına alındı. Şahsın yapılan incelemesinde aynı zamanda “Nitelikli yağma suçundan” 9 yıl kesinleşmiş hapis cezası olduğu belirlendi. B.B. emniyetteki sorgusunun ardından adli mercilere sevk edildi.

Sevban Sevkal



