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Batman’da bıçak zoruyla vatandaşların eşyalarını gasp eden zanlı yakalandı

Batman'da çeşitli tarihlerde bıçak zoruyla vatandaşları tehdit edip para ve eşyalarını gasp eden zanlı yakalandı.

Batmanda bıçak zoruyla vatandaşların eşyalarını gasp eden zanlı yakalandı

25 Ekim 2017 12:09

Edinilen bilgilere göre, Batman'da bıçak zoruyla vatandaşların para ve eşyalarının gasp edilmesi üzerine zanlının yakalanması için İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet, -Gasp Büro Amirliği görevlileri çalışma yaptı. Polisin yaptığı inceleme ve çalışmalarda gasp olayını gerçekleştiren B.B. (23) isimli zanlı gözaltına alındı. Şahsın yapılan incelemesinde aynı zamanda “Nitelikli yağma suçundan” 9 yıl kesinleşmiş hapis cezası olduğu belirlendi. B.B. emniyetteki sorgusunun ardından adli mercilere sevk edildi.

Sevban Sevkal 

 

Etiketler: Batman

 

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