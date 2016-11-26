Batman’da kesinleşmiş cezası olan ve açık cezaevinde yatan Orhan Çelik (24) isimli damat, düğün fotoğraflarını çekmek için gittiği fotoğraf stüdyosu çıkışında polisler tarafından gözaltına alındı. İlginç olay Batman’da meydana geldi. Siirt’te açık cezaevinde hükümlü olan Orhan Çelik isimli damat, düğün tarihi ve izin tarihini denk getiremeyince izinli çıktığı cezaevine teslim olmadı. Düğününü yaptıktan sonra kardeşinin cezaevine teslim olacağını belirten ağabeyi Şahabettin Çelik, “Damat şuan Emniyet Müdürlüğü’nde. Yakaladılar oradadır. Damat açık cezaevindeydi. İzne geldi. Düğünü sebebiyle gidemedi, izin de vermediler. Düğün günü onu gelip aldılar. Şuan da Emniyet Müdürlüğü’nde ve düğün de damatsız devam ediyor. İhbar etmişler. Gelin hanımında elinden bir şey gelmiyor. Sabahtan bu yana emniyetin kapısındaydık. Yanına gitmediğimiz kişi de kalmadı, değişen bir şey olmadı. Polis eşliğinde gelsin, düğününü yapsın, düğün bittikten sonra tekrar alıp götürün dedik ama kabul etmediler. Damadın yerine 10 kişiyi alın, kefil olalım dedik düğününü yapsın istedik ama kabul etmediler ve öyle de düğün devam ediyor şuan.” dedi.

ŞİKAYET EDENLERİ ALLAH’A HAVALE EDİYORUM

En mutlu gününde yalnız düğün yapmak zorunda kalan gelin Hülya Çelik, üzgün olduğunu belirtti. Gelin Hülya Çelik: “Üzgünüm ama yapacak bir şey yok. Onu bekleyeceğim. Onu çok seviyorum. Şikayet edene de buradan bir şey söylemek istiyorum; dilerim Rabbim’den evine ateş düşer. Bugünü bana zehir edenlere yazıklar olsun. Etrafta tecavüzcüler dolaşırken, kalkıp benim eşimi alıp götürmeleri çok saçma. Bir şey demiyorum. Buradan Orhan’a sevgilerimi gönderiyorum. Onu çok seviyorum, onu bir ömür boyu bekleyeceğim. Canı sağ olsun, üzgünüm ama güçlüyüm. Şikayet edenin de dilerim ocağına ateş düşer. Dilerim Allah’tan hiçbir zaman muradına ermez. Bana bu acıyı yaşattırdıkları için onları Allah’a havale ediyorum. Devleti de buradan alkışlıyorum. Düğün için izin istedik ama izin vermediler. Eşimi düğün fotoğraflarımızı çektikten sonra stüdyonun önünde aldılar.” şeklinde konuştu.

Osman Arslan