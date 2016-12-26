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Batman’da engelli kadından teröre tepki

Batman’da düzenlenen “Teröre lanet” yürüyüşüne akülü aracı bozulduğu için katılamamanın üzüntüsünü yaşayan engelli kadın, evinin balkonuna Türk bayrağı ve döviz asarak, terör örgütlerine tepki gösterdi.

Batmanda engelli kadından teröre tepki

26 Aralık 2016 11:25
Batman’da engelli kadından teröre tepki - Tıkla İzle

Batman merkez Fatih Mahallesi’nde ikamet eden ve bir yaşında geçirdiği felç yüzünden engelli durumuna düşen 36 yaşındaki Fatma Kutlu, akülü aracı bozulduğu gerekçesiyle geçtiğimiz günlerde yapılan “Teröre lanet” yürüyüşüne katılamadı. Bu durumun üzüntüsünü yaşayan Kutlu, evinin balkonuna Türk bayrağı ve üzerinde “Birlik ve beraberlik için teröre lanet” yazılı dövizi asarak, terör örgütlerine tepki gösteriyor.

Yürüyüşe katılamadığı için evinin balkonundan terörü lanetlediğini anlatan Kutlu, “Akülü aracımın bana verdiği sıkıntıdan dolayı beni yarı yolda bırakacak diye yürüyüşe gidemedim ve bu yüzden çok üzgünüm. Evimin balkonumda tek başıma, tek yürek bayrağımı elime alıp terörü lanetliyorum” dedi.

Mehmet Şükrü Yıldırım 


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