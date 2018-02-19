Batman’da eylem ve etkinlikler yasaklandı

Batman Valiliğinden yapılan açıklamada, “Özellikle halkımızın yoğun olarak bulunduğu yerlerin terör örgütleri tarafından hedef seçilerek sansasyonel eylemler gerçekleştirme çabası içerisine girildiği, gruplar tarafından düzenlenen basın açıklaması ve benzeri etkinliklere terör örgütlerine mensup şahıslarca sızılarak bombalı eylem gerçekleştirilebileceği ve düzenlenecek bu etkinliklerin terör örgütüne müzahir şahıslarca provoke edilerek terör örgütünün propagandasına dönüştürülebileceği, bu sebeple kamu düzenini ve kamu sağlığını bozacak, halkın can ve mal emniyetini tehlikeye düşürecek, güvenlik kuvvetlerine karşı taşlı, molotoflu, silahlı ve bombalı eylemler yapılmak istenildiği, mücadele edilen terörist grupların ilimize yönelik misilleme eylemi gerçekleştirebilecekleri göz önünde bulundurularak bu ve benzeri nitelikteki saldırı olaylarının önüne geçmek vatandaşlarımızın can ve mal güvenliklerini sağlamak terör örgütlerinin planlarını bertaraf etmek ve sağlanan huzur ortamı ile kamu güvenliğinde sağlanan istikrarın bozulmaması amaçlanmaktadır. Bu bağlamda mahalli idare organlarının, kamu kurumlarının, kamuya yararlı dernekler ve üniversitenin yapacağı etkinlikler dışında kalan yapılması muhtemel her türlü yürüyüş, basın açıklaması, miting, çadır kurma, stant açma ve benzeri türdeki tüm etkinliklerin, 20 Şubat-11 Mart 2018 tarihleri arasında 20 gün süreyle il merkezi ve ilçelerimiz dahil olmak üzere Batman sınırları içerisinde yasaklanmıştır” denildi.