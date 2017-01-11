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Batman’da FETÖ şüphelisi 15 kişi tutuklandı

Batman Cumhuriyet Başsavcılığında Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanmasına (FETÖ/PDY) yönelik yürütülen soruşturma çerçevesinde 16 ilde yapılan eş zamanlı operasyonda gözaltına alınan 22 şüpheliden 15’i tutuklandı.

Batmanda FETÖ şüphelisi 15 kişi tutuklandı

11 Ocak 2017 12:10

Batman Valiliğinden yapılan açıklamada, Cumhuriyet Başsavcılığında FETÖ/PDY’ye yönelik yürütülen soruşturma çerçevesinde 16 ildeki 30 şüpheli hakkında yakalanma kararı çıkartılıp, eş zamanlı operasyon düzenlendiği anımsatıldı. Operasyonda, aralarında sivil toplum kuruluşu ve dershane yöneticilerinin de bulunduğu 22 şüphelinin gözaltına alındığının hatırlatıldığı açıklamada, emniyetteki işlemlerinin ardından mahkemeye çıkarılan şüphelilerden 15’inin “Silahlı terör örgütü kurma ve yönetme” suçlamasıyla tutuklandığı kaydedildi. Şüphelilerden 7’sinin adli kontrol kararıyla serbest bırakıldığının da bildirildiği açıklamada, aranan 8 şüphelinin bulunması için çalışmaların devam ettiğine dikkat çekildi. 

Mehmet Şükrü Yıldırım
BATMAN


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