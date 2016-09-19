Batman Valiliği’nden yapılan açıklamada, son zamanlarda ülkede ve özellikle de bölgede meydana gelen bombalı terör olayları dikkate alınarak, kamu düzenini ciddi şekilde bozacak olayların çıkabileceğinin ve suç işleneceğine dair açık ve yakın tehlikenin mevcut olduğunun değerlendirildiği belirtildi. Açıklamada, "İl İdaresi Kanununun 11/a-c, 2911 Sayılı Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanununun 17. ve 2935 sayılı Olağanüstü Hal Kanunun 11. maddesinin (m) bendi uyarınca il sınırları içerisinde huzur ve güvenliğin, kişi dokunulmazlığının, başkalarının hak ve özgürlüklerinin korunması ve kamu esenliğinin sağlanması amacıyla ilimiz genelinde 19, 20 ve 21 Eylül tarihlerinde yapılacak her türlü yürüyüş, basın açıklaması, miting, çadır kurma, stant açma, oturma eylemi, bildiri dağıtma gibi tüm etkinlikler yasaklanmıştır” denildi.

Mehmet Şükrü Yıldırım