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Batman'da hasta refakatçi oteli açıldı

Batman Bölge Devlet Hastanesi yerleşkesine hayırsever iş adamlarının katkılarıyla yapılan 10 oda, 20 yatak kapasiteli ve 5 yıldızlı otel konforunu andıran refakatçi oteli hizmet vermeye başladı.

Batmanda hasta refakatçi oteli açıldı

11 Ekim 2016 16:37

Açılışını Batman Valisi Ahmet Deniz’in yaptığı refakatçi oteli Batman’da refakatçiler açısından önemli bir ihtiyaca cevap olacak. Otelin açılışında bir konuşma yapan Batman Kamu Hastaneleri Birliği Genel Sekreteri Dr. Hakan Pamukçu, 'Bir oda bin dua' şiarıyla yola çıktıkları söyledi. Pamukçu, "Bu projeyle Batman’a kazandırılan refakatçi oteli; Batman Bölge Devlet Hastanesi 3.cü basamak yoğun bakım servisinde tedavi gören hastaların birinci derece yakınlarının önemli ihtiyaçlarından biri olan konaklama problemlerine de kolaylık sağlayacak ve ihtiyaçlarına cevap olacaktır. Refakçi otelimiz ücretsiz olup, ticari amaçla işletilmeyecektir. Odaların tamamında televizyon buzdolabı, kablosuz internet, banyo ve tuvalet bulunmaktadır” dedi.

Vali Ahmet Deniz ise açılış programında yaptığı konuşmada, son yıllarda ülkenin her tarafından ciddi anlamda değişimler yaşandığını söyledi. Deniz, "Vatandaşımıza hizmetin en iyisini sunmak bizlerin asıl görevi, onların hayır duasını almak için çalışıyoruz. Onun için Türkiye’nin her tarafında olduğu gibi Batman’da da vatandaşımıza en güzel hizmeti sunmanın gayreti içerisindeyiz. Çalışanlarımızın güler yüzle hizmet veriyor olması en güzelidir. Hastanemizin yoğun bakım ünitesinde tedavi gören hastalarımızın yakınları refakatçi otelimizden ücretsiz olarak faydalanacaklardır” diye konuştu.
Refakatçi otelinin yapılmasına katkı sunan iş adamlarına vali, emniyet müdürü ve kamu hastaneleri genel sekreteri tarafından plaket verildi. 

Mehmet Şükrü Yıldırım - Osman Arslan 

Etiketler: açıldı, Batman, hasta refakatçi oteli


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