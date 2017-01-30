Batman'da faaliyet göstermek üzere açılış hazırlığında olan bir güzellik merkezinden 4 adet televizyon ile 1 adet lazer epilasyon cihazının çalınması üzerine çalışma başlatan Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği görevlileri, olayla ilgili R.K., B.K., İ.Ş., B.A. ve B.Ö. isimli şüphelileri gözaltına aldı. Emniyette ifadeleri alınan ve adli mercilere sevk edilen zanlılardan 2'si tutuklanarak cezaevine gönderilirken, 3 kişi de tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.

İş yerinden çalınan televizyon ile maddi değeri 80 bin TL olan epilasyon cihazı ise iş yeri sahibine teslim edildi.