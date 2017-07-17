Batman’da İHA sergisine ilgi devam ediyor

İHA’nın Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) tarafından gerçekleştirilen 15 Temmuz hain darbe girişiminin hafızalardan silinmemesi amacıyla, darbe girişimi gecesi objektiflere yansıyan karelerinden derlenen 63 fotoğrafın yer aldığı “Tarihe tanıklık, oradaydık unutmadık, unutturmadık” sergileri büyük ilgi görüyor. Batman Belediyesi Kültür Sanat Merkezinde 15 Temmuz’da açılan sergi, ziyaretçi akınına uğradı. Sergiyi gezen vatandaşlardan Ruken Demirağ, 15 Temmuz 2016’da İstanbul’da olduğunu ve sergiyi gezerken, o gece yaşananları anımsadığını belirterek, “İHA’ya teşekkür ediyoruz. O gece hainler ağırlıklı olarak batıya yüklenmişti. Bu gibi etkinliklerle doğudaki vatandaşlar da o gece yaşananları adeta yaşıyorlar” dedi.

Osman Arslan