Batman'da inşaat bekçisini darp eden 4 şahıstan 2'si tutuklandı

Edinilen bilgilere göre, Batman kent merkezinde bulunan bir şantiyede gece bekçiliği yapan yabancı uyruklu bir şahıs, bekçi kulübesinde 4 kişinin saldırısına uğrayarak, üzerindekileri çalındı. Durumun polise bildirilmesi üzerine çalışma başlatan Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği görevlileri darp ve yağmalama olayını gerçekleştirdikleri belirtilen 2’si yaşı küçük olmak üzere 4 kişiyi gözaltına aldı. İfadelerinin ardından adli makamlara sevk edilen 4 şüpheli şahıstan 2’si tutuklanarak cezaevine teslim edilirken, yaşı küçük 2 şüpheli şahıs hakkında ise adli kontrol kararı uygulandı.

Mehmet Şükrü Yıldırım