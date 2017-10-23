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Batman'da inşaat bekçisini darp eden 4 şahıstan 2'si tutuklandı

Batman'da bir şantiyede gece bekçiliği yapan yabancı uyruklu şahsı darp edip, üzerindekileri çalan 4 kişiden 2'si tutuklandı.

Batmanda inşaat bekçisini darp eden 4 şahıstan 2si tutuklandı

23 Ekim 2017 17:06

Edinilen bilgilere göre, Batman kent merkezinde bulunan bir şantiyede gece bekçiliği yapan yabancı uyruklu bir şahıs, bekçi kulübesinde 4 kişinin saldırısına uğrayarak, üzerindekileri çalındı. Durumun polise bildirilmesi üzerine çalışma başlatan Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği görevlileri darp ve yağmalama olayını gerçekleştirdikleri belirtilen 2’si yaşı küçük olmak üzere 4 kişiyi gözaltına aldı. İfadelerinin ardından adli makamlara sevk edilen 4 şüpheli şahıstan 2’si tutuklanarak cezaevine teslim edilirken, yaşı küçük 2 şüpheli şahıs hakkında ise adli kontrol kararı uygulandı. 

Mehmet Şükrü Yıldırım

Etiketler: Batman, darp, inşaat bekçisi, tutuklandı

 

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