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Batman’da iş merkezi önündeki çuvallar polisi alarma geçirdi

Batman’da bir iş merkezi önüne bırakılan şüpheli çuvallar polisi alarma geçirdi.

Batmanda iş merkezi önündeki çuvallar polisi alarma geçirdi

02 Kasım 2016 00:12
Batman’da iş merkezi önündeki çuvallar polisi alarma geçirdi - Tıkla İzle

Edinilen bilgilere göre, Atatürk Bulvarı üzerinde bulunan bir iş merkezi önünde bulunan çöp konteyneri yanına bırakılan şüpheli çuvallar polisi alarma geçirdi. Olay yerine gelen çok sayıda polis ekibi çevrede geniş güvenlik önlemleri aldı. Bomba imha ekiplerinin özel kıyafetlerini giyerek kontrollü bir şekilde fünye ile patlattıkları çuvallar boş çuvallar çıktı. Çuvalların boş çıkması ile çevredekiler rahat bir nefes alırken, Batman Emniyet Müdürü M. Ali Akkaplan da olay yerine gelerek incelemelerde bulundu.

Osman Arslan

Etiketler: Batman, iş merkezi önündeki çuvallar, polisi alarma geçirdi


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