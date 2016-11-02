Edinilen bilgilere göre, Atatürk Bulvarı üzerinde bulunan bir iş merkezi önünde bulunan çöp konteyneri yanına bırakılan şüpheli çuvallar polisi alarma geçirdi. Olay yerine gelen çok sayıda polis ekibi çevrede geniş güvenlik önlemleri aldı. Bomba imha ekiplerinin özel kıyafetlerini giyerek kontrollü bir şekilde fünye ile patlattıkları çuvallar boş çuvallar çıktı. Çuvalların boş çıkması ile çevredekiler rahat bir nefes alırken, Batman Emniyet Müdürü M. Ali Akkaplan da olay yerine gelerek incelemelerde bulundu.

Osman Arslan