Alınan bilgilere göre, kimliği henüz belirlenemeyen kişi ya da kişiler gece saatlerinde Sigorta Caddesi üzerinde bulunan 3 iş yerine silahlı saldırıda bulundu. Bindikleri otomobil ile iş yerlerinin önünden geçtikleri sırada rastgele ateş açan şahıslar daha sonra olay yerinden uzaklaştı. Konuya ilişkin ihbar alan polis ise olay yerine gelerek geniş güvenlik önlemi aldı. Silahlı saldırıda 3 iş yerinde maddi hasarın meydana geldiği belirtildi.

Polis kaçan saldırganları tespit etmek için bölgede bulunan güvenlik kamerası görüntülerini incelemeye aldı. Olayla ilgili geniş çaplı soruşturma başlatıldı.

Osman Arslan