Batman’da Halkların Demokratik Partisi (HDP) ile Demokratik Bölgeler Partisi (DBP) tarafından, belediyelere kayyum atanmasını protesto etmek amacıyla miting düzenlenmek istendi. Bu çerçevede, aralarında HDP Batman Milletvekili Mehmet Ali Aslan’ın da bulunduğu grup, Gülistan Caddesi üzerinde toplandı. Polis, valilik tarafından kent genelinde gösteri ve yürüyüşlerin yasaklandığını anımsattığı gruba, dağılmaları yönünde uyarılarda bulundu. Grubun uyarılara rağmen dağılmaması üzerine, polis biber gazı ve tazyikli su ile müdahale etti. Yaşanan gerginlikte, 9 kişi gözaltına alındı.

Mehmet Şükrü Yıldırım