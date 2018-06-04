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Batman'da koruculara saldırı: 1 yaralı

Batman’ın Sason ve Kozluk ilçeleri kırsalında bir grup PKK’lı terörist tarafından güvenlik korucularına roketatar ve makineli tüfeklerle saldırı yapıldı.

Batmanda koruculara saldırı: 1 yaralı

04 Haziran 2018 21:47

1 güvenlik korucusunun yaralandığı saldırının ardından bölgede geniş kapsamlı operasyon başlatıldı.

Edinilen bilgilere göre, Sason’a bağlı Kelhasan köyü ile Kozluk’a bağlı Gümüşörgü köyü arasında bulunan Domuztepe mevkisinde görevli güvenlik korucularına akşam saatlerinde bir grup PKK’lı terörist tarafından roketatar ve makineli tüfeklerle saldırı yapıldı. Saldırıda 1 güvenlik korucusu yaralandı. Sason Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alınan korucunun sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. 

Saldırının ardından karanlıktan faydalanarak kaçan teröristlerin yakalanması için bölgede geniş kapsamlı operasyon başlatıldı. Çok sayıda asker ve korucunun sevk edildiği bölgedeki operasyon sürüyor.  

 

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