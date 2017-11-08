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Batman’da kumar oynayan 9 kişiye 908 TL para cezası kesildi

Batman'da umuma açık yerde kumar oynadığı tespit edilen 9 kişiye 908 TL idari para cezası kesildi.

Batmanda kumar oynayan 9 kişiye 908 TL para cezası kesildi

08 Kasım 2017 10:51

Edinilen bilgilere göre, Batman Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri İl genelinde vatandaşların huzur ve sükununu sağlamak, gençlerin ve çocukların suça karışmalarını önlemek amacıyla umuma açık istirahat ve eğlence yerlerinde, park ve bahçelerde, halkın yoğun olarak bulunduğu yerlerde kontroller yaptı. Ahlak Büro Amirliği görevlileri tarafından yapılan kontrollerde umuma açık iş yerlerinde kumar oynadıkları tespit edilen 9 kişiye 908 TL idari para cezası kesilirken, iş yeri mühürlenip iş yeri sahibi hakkında da yasal işlem başlatıldı. Mühürlenen iş yerinde 1 adet tombala makinesi,1 adet televizyon,1 adet kamera, Kumar oynanması için hazırlanmış diğer malzemeler ele geçirildi. 

Etiketler: Batman, kumar operasyonu, para cezası

 

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