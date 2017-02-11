Diğer
Kategoriler

Batman’da minikler emniyeti gezdi

Toplum Destekli Polislik ve Trafik Dedektifleri Projesi kapsamında Batman’ın Sason ilçesindeki İstiklal, Cumhuriyet ve Atatürk İlkokulundan öğrenciler, Sason İlçe Emniyet Amirliğini gezdi.

Batmanda minikler emniyeti gezdi

11 Şubat 2017 16:08
Batman’da minikler emniyeti gezdi - Tıkla İzle

Toplum Destekli Polislik ve Trafik Dedektifleri Projesi etkinlikleri kapsamında gerçekleştirilen ziyarette, Emniyet Amiri Kemal Avcu, görevli polis ve Emniyet personelleri çocuklarla ilgilenerek onların sorularını cevapladı. İlçe Emniyet Amirliğinde çocuklara çeşitli hediyeler verildikten sonra Emniyet Amiri Kemal Avcu tarafından öğrencilere polislik mesleği anlatıldı. Çocuklar, daha sonra Emniyet Amiri Kemal Avcu öncülüğünde İlçe Emniyet Amirliğinde bulunan Trafik Büro Amirliği Haber merkezi ve diğer birimleri gezme fırsatı buldu. Bazı çocuklara çelik yelek giydirilirken, bazı çocuklar da akrep tipi zırhlı araçlara bindirildi. Çocuklar daha sonra Emniyet Amiri Avcu’nun koltuğuna oturarak fotoğraf çektirdi.

Çocuklara polislik mesleğini anlatan İlçe Emniyet Amiri Kemal Avcu, "Polis iyilerin yanında kötülerin karşısındadır. Polis iyi insanların yanındadır. Kötülerin polisten korkmasına gerek var iyilerin korkmasına gerek yok. Polis suçluları yakalayıp önce adalete mahkemeye gönderir. Adalet onları hapse koyabilir. Polis kötü adamları hapse atar. Kavga dövüş yapanları da yakalar. Sizler de büyüyünce kötüleri polise ihbar edeceksiniz" dedi.

Polis ağabeyleri ile toplu fotoğraf çektiren öğrenciler daha sonra emniyet binasından ayrıldı.

Sayım Özmen 

Etiketler: Batman, emniyet, gezi


YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

GÜNDEM VİDEO GALERİ
GÜNDEM FOTO GALERİ
Şehir Seç
  • İstanbul

    İstanbul 5°C

  • Ankara

    Ankara 3°C

  • İzmir

    İzmir 10°C

  • Bursa

    Bursa 5°C

  • Trabzon

    Trabzon 5°C

TÜMÜ
YEREL HABERLER
FOTO GALERİ
AdIDM.
Paykasa-bozdurma
Paykasa bozdurma işlemleriniz için ve paykasa kart işlemleri için en uygun paykasa fiyatları BETAKART Ön Ödemeli Kart Sistemlerinde
ingilizceturkce.gen.tr
turkceingilizce.ingilizceturkce.gen.tr
51 Dilde Cümle Çeviri,
İngilizce Türkçe Çeviri
İngilizce, Blog
Paykasa Satışı
Kurumsal firma güvencesi altında paykasa kart satın alın.
Telefon destek hattı:
0533 145 96 92
Gümüş
Altın Kolye, Gümüş Kolye
Gümüş Alyans Çeşitleri ile Gumusdunyasi.com Türkiye’nin Online Alışveriş Firmasıdır.
Gizli Kamera
Gizli Kamera, Gizli Kamera Çeşitleri, Gizli Kamera Fiyatları ve Kalem Kamera spyshop.com.tr'de

Moda, burç ve kadına dair
tüm güzellikler için
kadin.com
Digitürk
Digitürk Lig TV Kampanyaları
Sinema ve İnternet Paketleri
Online Başvuru Merkezi
www.bahadiriletisim.com.tr
bebek isimleri
erkek isimleri, kız isimleri
anlamlarını bulabileceğiniz www.isimportal.com'dan binlerce isim seçeneğine göz atınız.
KartTR Astropay
Astropay | Türkiye'nin Tek Resmi Lisans Belgeli Astropay Satış Adresi KartTR.Com'dan ✓ astropay kart satın alabilirsiniz.
D-Smart Online Başvuru Sitesi
D-smart İnternet, Kampanya, Paketleri
Online Başvuru 0850 532 0 266
www.yeniabonelik.com


BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!