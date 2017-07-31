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Batman'da mühimmat ele geçirildi |Batman haberleri

Batman'ın Gercüş ile Hasankeyf ilçe sınır hattında bölücü terör örgütü PKK'ya ait 106 adet silah mühimmatı ele geçirildi.

Batmanda mühimmat ele geçirildi |Batman haberleri

31 Temmuz 2017 20:53

Batman Valiliğinden yapılan açıklamada, "İl Jandarma Komutanlığı unsurlarınca Gercüş-Hasankeyf ilçe sınır hattında bölücü terör örgütü (BTÖ) mensuplarına yönelik 30 Temmuz 2017 Pazar günü icra edilen operasyonda kaya kovuğuna gizlenmiş plastik bidon içerisinde 106 adet 7,62 mm PKMS mühimmatı ve 4 adet 1,5 voltluk pil ele geçirilmiştir.

Ele geçirilen malzemelerde delil niteliğinde olabileceklere el konulmuş, diğerleri adli makamların talimatı ile imha edilerek tahkikata başlanılmıştır. Bölgemizde yaşayan vatandaşların huzur ve güven içerisinde yaşamalarını sağlamak maksadıyla terörle mücadele kapsamında yürütülen tüm faaliyetlere kararlılıkla devam edilecektir" denildi. 

Mehmet Şükrü Yıldırım
 

Etiketler: Batman, mühimmat


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