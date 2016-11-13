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Batman’da okula ses bombası atıldı

Batman’da bir okula kimliği belirsiz kişilerce ses bombası atıldı.

Batmanda okula ses bombası atıldı

13 Kasım 2016 22:23
Batman’da okula ses bombası atıldı - Tıkla İzle

Olay, Cumhuriyet Mahallesindeki Cumhuriyet İlkokulu'nda meydana geldi. Alınan bilgiye göre, kimliği henüz belirlenemeyen kişi ya da kişiler, Cumhuriyet İlkokulu'na ses bombası attı. Büyük bir gürültüyle patlayan bomba çevrede büyük paniğe neden oldu. Olay yerine gelen çok sayıda polis ekibi çevrede güvenlik önlemi aldıktan sonra okul bahçesinde inceleme yaptı. Okulun zarar görmediği saldırı sonrası İl Emniyet Müdürü M.Ali Akkaplan da olay yerine gelerek saldırı ile ilgili bilgi aldı. Polis saldırganların kimlik tespiti ve yakalanmaları için çalışma başlattı.

Mehmet Şükrü Yıldırım 

Etiketler: Batman, okul, sis bombalı saldırı


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