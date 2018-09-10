İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Batman'da özel harekat polislerini taşıyan zırhlı araç kaza yaptı!

Batman'da özel harekat polislerini taşıyan zırhlı araç kaza yaptı!
Batman'da özel harekat polislerini taşıyan zırhlı araç kaza yaptı!

Batman’ın Hasankeyf ilçesinde operasyona giden zırhlı polis aracının şarampole yuvarlanması sonucu 6 özel harekat polisi yaralandı.

Kaza, saat 07.45 sıralarında, Hasankeyf ilçesi kırsalında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, operasyona giden özel harekat polislerini taşıyan zırhlı araç, şarampole yuvarlandı. Kazada, 6 polis yaralandı. Kazanın ardından bölgeye helikopter sevk edildi. Yaralılar, helikopterle getirildikleri Diyarbakır 7’nci Kolordu Komutanlığı içerisinde bulunan Jandarma Hava Grup Komutanlığı pistinde hazır bekletilen ambulanslarla Selahattin Eyyübi Devlet Hastanesine kaldırılarak, tedavi altına alındı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. 

Kazaya ilişkin Batman Valiliğinden yapılan açıklamada, “Bugün 07.45 sıralarında Hasankeyf ilçesi kırsalında operasyona giden polis özel harekat ekibini taşıyan aracın şarampole yuvarlanması sonucu 6 özel harekat polisimiz hafif şekilde yaralanmıştır. Yaralı polislerimiz için olay yerine sevk edilen helikopter ile hastaneye sevk edilmiştir” denildi.  

Osman Arslan - Hüseyin Sakar
 

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Gazete 1. Sayfalar

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın
Bft Türkiye
Bft Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.bft-turkiye.com

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.