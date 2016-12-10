Batman Valiliğinden yapılan açıklamada, "Batman İl Jandarma Komutanlığı Sason İlçe Jandarma Komutanlığı sorumluluk alanında bulunan Gölap tepeleri bölgesinde faaliyet gösteren bölücü terör örgütü mensuplarının etkisiz hale getirilmesi, hazırlanmış olabilecek sığınak, barınak ve depolarını tahrip ederek bölgenin bölücü terör örgütü mensuplarından temizlenmesini sağlamak maksadıyla, 9 Aralık 2016 günü saat 23.00'dan itibaren icra edilen operasyon sonrası 10 Aralık 2016 günü saat 11.30 sıralarında sürdürülen A/T faaliyeti neticesinde bölücü terör örgütü mensuplarınca kullanıldığı değerlendirilen 4 ayrı sığınak tespit edilmiştir. Sığınaklarda yapılan aramada; 1 adet atılmış ancak patlamamış anti personel roket mühimmatı ve bol miktarda yaşam malzemesi ele geçirilmiştir. Bölgemizde yaşayan vatandaşların huzur ve güven içerisinde yaşamalarını sağlamak maksadıyla, terörle mücadele kapsamında yürütülen tüm faaliyetlere kararlılıkla devam edilecektir" denildi.

Mehmet Şükrü Yıldırım

