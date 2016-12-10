Diğer
Kategoriler
  •  » iha.com.tr
  •  » Asayiş
  •  » Batman’da PKK'ya ait 4 sığınak imha edildi

Batman’da PKK'ya ait 4 sığınak imha edildi

Batman Valiliği, Sason kırsalında icra edilen operasyonlarda bölücü terör örgütüne ait 4 sığınak ile içerisindeki mühimmat ve yaşam malzemelerinin imha edildiğini duyurdu.

Batmanda PKKya ait 4 sığınak imha edildi

10 Aralık 2016 16:55

Batman Valiliğinden yapılan açıklamada, "Batman İl Jandarma Komutanlığı Sason İlçe Jandarma Komutanlığı sorumluluk alanında bulunan Gölap tepeleri bölgesinde faaliyet gösteren bölücü terör örgütü mensuplarının etkisiz hale getirilmesi, hazırlanmış olabilecek sığınak, barınak ve depolarını tahrip ederek bölgenin bölücü terör örgütü mensuplarından temizlenmesini sağlamak maksadıyla, 9 Aralık 2016 günü saat 23.00'dan itibaren icra edilen operasyon sonrası 10 Aralık 2016 günü saat 11.30 sıralarında sürdürülen A/T faaliyeti neticesinde bölücü terör örgütü mensuplarınca kullanıldığı değerlendirilen 4 ayrı sığınak tespit edilmiştir. Sığınaklarda yapılan aramada; 1 adet atılmış ancak patlamamış anti personel roket mühimmatı ve bol miktarda yaşam malzemesi ele geçirilmiştir. Bölgemizde yaşayan vatandaşların huzur ve güven içerisinde yaşamalarını sağlamak maksadıyla, terörle mücadele kapsamında yürütülen tüm faaliyetlere kararlılıkla devam edilecektir" denildi. 

Mehmet Şükrü Yıldırım
 

Etiketler: batman valiliği, pkk


YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

ASAYİŞ VİDEO GALERİ
ASAYİŞ FOTO GALERİ
Şehir Seç
  • İstanbul

    İstanbul 14°C

  • Ankara

    Ankara 9°C

  • İzmir

    İzmir 15°C

  • Bursa

    Bursa 16°C

  • Trabzon

    Trabzon 10°C

TÜMÜ
YEREL HABERLER
AdIDM.
Paykasa
Paykasa satın alma ve paykasa bozdurma işlemleri için en uygun paykasa fiyatlar
ingilizceturkce.gen.tr
turkceingilizce.ingilizceturkce.gen.tr
51 Dilde Cümle Çeviri,
İngilizce Türkçe Çeviri
İngilizce, Blog
Paykasa Satışı
Kurumsal firma güvencesi altında paykasa kart satın alın.
Telefon destek hattı:
0533 145 96 92
Gümüş
Altın Kolye, Gümüş Kolye
Gümüş Alyans Çeşitleri ile Gumusdunyasi.com Türkiye’nin Online Alışveriş Firmasıdır.

Elektronik Sigara Modelleri
İndirimli Elektronik Sigara
www.elektroniksigara.ist
Gizli Kamera
Gizli Kamera, Gizli Kamera Çeşitleri, Gizli Kamera Fiyatları ve Kalem Kamera spyshop.com.tr'de

Moda, burç ve kadına dair
tüm güzellikler için
kadin.com
Gatete Tirajları
Günlük ve gerçek
Gazete Tirajlarına
ulaşmanın yolu!
www.gazetetirajlari.com
Domain Sorgulama
Domain, Domain sorgulama,
Hosting, Marka tescil, Whois,
Web sitesi, Gazete oku

Mavi Kadın
Sağlık, güzellik, diyet...
Kadına özel, kadın sitesi
www.mavikadin.com


BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!
Reklamı Geç