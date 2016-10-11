Valilikten yapılan açıklamada, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince Kozluk ilçe kırsalında terör örgütü PKK mensuplarını etkisiz hale getirmek, sığınak, barınak ve depo alanlarını tahrip etmek maksadıyla operasyon düzenlendiği belirtildi. Yapılan operasyonda 1 roketatar mermisi, 49 adet Bixi fişeği, 5 adet elektrikli fünye, 50 metre kablo, 1 adet şemsiye, 1 adet balyoz, 1 adet kürek ile giysiler ele geçirildiği belirtilen açıklamada, terörle mücadele kapsamında yürütülen faaliyetlere kararlılıkla devam edileceği vurgulandı.

Mehmet Şükrü Yıldırım

