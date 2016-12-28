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Batman'da PKK'ya darbe! Ele geçirildi

Batman'da güvenlik güçleri tarafından el yapımı patlayıcı yapımında kullanılan malzemeler ile birlikte 3 sığınak ele geçirildi.

Batmanda PKKya darbe! Ele geçirildi

28 Aralık 2016 12:51

Edinilen bilgiye göre, güvenlik güçleri terör örgütlerine yönelik yaptıkları çalışmada Batman'ın Hasankeyf ilçesi Suçeken ile Urganlı köyleri arası Seremahat mevkisinde, toprağa gömülü şekilde bomba yapımında kullanılan malzemeler buldu. Bölücü terör örgütüne ait olduğunu düşünülen 2 piknik tüpü, 2 koli bandı, 1 top kablo, 10 orta boy pil, 1 adet infilak fitili, 2 küçük ve büyük boy ticari patlayıcı kırmızı ve beyaz renkli kablo ve içerisinde 10 kilogram amonyum nitrat bulunan su termosu toprak altından çıkarılırken, şüphelilerin tespit edilmesi için çalışma başlatıldı.

Çalışmasını sürdüren güvenlik güçleri, Urganlı köyünde bir evde yaptığı aramada 40 kilogram amonyum nitrat buldu. Ev sahibi şüpheli olarak gözaltına alındı.

Öte yandan terör örgütü PKK'nın kullandığı tespit edilen 3 sığınak da güvenlik güçleri tarafından ele geçirilirken, sığınaklarda 2 adet akü ile birlikte yaşam malzemeleri ve örgütsel dokümanlar bulundu.
Batman Valiliği tarafından yapılan açıklamada, "Güvenlik güçlerince Hasankeyf ilçesinin Suçeken ile Urganlı köyleri arasında kalan Seremahat mevkisinde toprağa gömülü vaziyette, el yapımı patlayıcı madde yapımında kullanılan malzemeler ile Sason ilçesi kırsalında PKK'lı teröristlerin kullandığı tespit edilen 3 sığınakta da çok sayıda yaşam malzemesi ele geçirildi" denildi.

Mehmet Şükrü Yıldırım


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